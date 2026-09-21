Legendarni odbojkaš Vladimir Vanja Grbić odrastao je u patrijarhalnoj porodici u kojoj je otac Miloš bio svetinja. Mnogo ga je volio i poštovao, da je čak u crkvi ponudio svoj život za njegov kada je umirao, ali je shvatio da je to bila greška.

Izvor: YouTube/(Ne)uspjeh prvaka

Miloš Grbić je jedan od rijetkih koji je s ponosom mogao da kaže - stvorio sam ne jednog, nego dvojicu vrhunskih sportista, među najboljima u svom sportu. Miloš je otac Nikole Grbića i Vladimira Vanje Grbića, proslavljenih srpskih odbojkaša, koji su uz njega i zavoljeli ovu prelijepu igru. Rođen je u Trebinju i proslavio se igrajući za Slobodu iz Kleka, gradića kod Zrenjanina u kome su rođeni i Vladimir i Nikola.

I ne samo to da ih je naučio odbojci, nego je izgradio njih i kao ljude, pune razumijevanja, strpljenja i želje da svoje znanje prenesu dalje. Ali, da je bilo lako biti sin Miloša Grbića - sami će reći da nije. Istovremeno, za njih je to bila i privilegija o kojoj je češće znao da govori stariji, Vladimir Vanja Grbić.

Otac figura, majka krucijalna

Izvor: MN PRESS

"Prva sjećanja u životu vezana su mi za traume. Strahovito sam se plašio mraka i ta buđenja usred noći bila su mi užasna. Zažmurim i probam da ne dišem, da možda nešto što je u mraku ne dođe da me pokupi... Pamtim i treninge na koje me je otac vodio, još je bio aktivan odbojkaš i trener", rekao je Vanja Grbić za "Kurir" prije nekoliko godina i potom ispričao kako su dvojica vrhunskih odbojkaša vaspitana.

"Nikola i ja smo odrasli u patrijarhalnoj porodici, ali uloga majke bila je krucijalna. Otac jeste taj koji je postavljao šine, stavljao lokomotivu, ali majka (Danica) je bila ta koja je ubacivala ugalj u parnu mašinu. Bio je to savršen spoj dvoje ljudi različitih karaktera, koji su zbog naše edukacije i odrastanja igrali različite, ali izuzetno kompatibilne uloge".

Kako su vaspitani Vanja i Nikola?

Vidi opis Vanja Grbić: "Otac mi je umirao, a ja sam ponudio svoj život za njegov - to je bila greška" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Nikola i ja smo rasli u vojničkoj atmosferi, tačno se znalo šta se može i do koje granice", otvoreno je priznao Vladimir Grbić:

"Stvaranje radnih navika bilo je esencijalno. Obavezno smo poslije škole i ručka s roditeljima, odnosno pošto se oni odmore i popiju kafu, svi zajedno išli u baštu. Zagrtali smo krompir, pasulj, radili sve. Kada smo dovoljno ojačali, išli smo da kopamo kukuruz u njivi. To mi je najljepši period djetinjstva, mada je fizički bilo teško i morao si strahovito da razvijaš strpljenje".

"Baba je bila u sredini, pa ide jedan sin s jedne strane, drugi s druge, pa onda idem, recimo ja, pa mama, a s druge strane ide burazer, pa stric. Bili smo ušuškani između dvoje starijih koji su mogli da nam pomažu. A sve vrijeme dok smo kopali, baba je pričala kako su odrasli, kako su se borili za život, stavljajući akcenat na ljude koji su bili u pravu jer su se borili za istinu. I to je usađivanje pravih vrijednosti od malih nogu, to nam je bio tas na vagi i definisalo nas kroz cijelo odrastanje. Još u djetinjstvu shvatimo da jeste teško, ali kad uradiš nešto svi će biti ponosni na tebe".

Otac je morao da se sluša

Izvor: MN PRESS

"Kad smo stizali da se igramo, bilo je to odlaganje zadovoljstva, što je vjerovatno najvažnija kategorija u odrastanju", rekao je Vladimir Grbić o svom ocu koji je takođe bio slavni odbojkaš, pa trener:

"Kad dijete hoće nešto i vi mu to odmah date, ono neće steći osjećaj da se bori za to ili da treba da se strpi kako bi zadovoljstvo bilo još veće. Uvijek smo stizali na kraj igre s ostalima. Znali smo, kad otac krene da spušta roletne, a imali smo četiri velika prozora na dnevnoj sobi, to je kraj. Dok spusti četvrtu, morali smo biti u kući ili bar na vratima. Ili kada se upali svjetlo na ulici - pravac kući, nema samo još minut. Otac nikada nije nešto rekao dva puta".

"Trpjeli su naše određene nestašluke. Skupljali smo ilovaču u Bari i vrlo često se tu rasječemo na staklo. I onda smo uzimali šibe kojima su se djeca nekada tukla, na vrh stavljali glinu i to bacali. Najveći broj igračaka i igara sami smo smišljali. Žmurke smo igrali bez rezerve, kao kauboja i Indijanaca. Onda smo gledali da igra bude komplikovanija. Kad sam imao 14-15 godina peo sam se na ogradu oko parka, čiji je profil cijevi bio oko tri centimetra. S jedne strane trotoar, s druge živa ograda. Hodao sam po toj ogradi nekih 40 metara, uspio sam dva puta da je pređem. Nisam shvatao da će mi to nekad puno pomoći, da će mi život u dobroj mjeri biti takav".

Otac umro iznenada

Miloš Grbić sa sinovima - Nikolom i Vladimirom.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nažalost, Miloš Grbić je preminuo 2008. godine. Taj trenutak jako teško je pao Vanji i Nikoli, koji su tada još profesionalno igrali odbojku:

"Najveća tuga - gubitak oca. S tim se ne mirite, to ne prihvatate. Imao je srčani udar, reanimirali su ga, prebacili u Zrenjanin. Bio je na aparatima, u komi, pa smo ga nekako prebacili u Beograd. U Kliničkom centru smo imali nadu, ozbiljnu nadu. Međutim, premješten je na VMA. I kad je prešao na VMA, osjetio sam, znao sam da je gotovo", rekao je Grbić.

"Desetak dana je trajala borba tog septembra 2008. Bila je to Božja volja. Bio je i otac, i trener, i primjer, i lider u svakom pogledu. Sam sebi najgori, jer sve što je radio, radio je ekstremno. Držao se zareza do kraja, baš onako kako je moralo".

"Ponudio sam svoj život za njegov"

Izvor: M. M./ATAImages

Vladimir Vanja Grbić je veliki vjernik i često ističe da mu je posjeta Hilandaru otvorila mnoge vidike, a pred Bogom je ponudio i svoj život za očev: "Dok mi je otac umirao, otišao sam u crkvu i ponudio svoj život umjesto njegovog", rekao je i shvatio koliko je griješio.

"Ali, to je bilo egoistično. Tada sam imao dvoje djece, ženu, svoju porodicu i odgovornost. I on prvi bi mi rekao: 'Jesi li ti normalan?!'. Emocija je bila iskrena, ali nije bila usmjerena u pravom smjeru. Kad je umro, prekinuo sam karijeru. Sezona 2008/2009. bila mi je posljednja. Ali otac je uvijek tu. Kad Nikola, recimo, osvoji prvenstvo, govorio je: 'Pa dobro, nije bilo loše'. Pa i ja nazovem Nikolu poslije osvajanja Kupa šampiona: 'Pa dobro, nije bilo loše', i ismijemo se baš, iz srca. I dan-danas pitam Nikolu: 'Je l’ imaš para?', jer je to bila očeva uzrečica. Kad se sve to desilo, kad smo ga sahranili, dogodile su mi se neke stvari, u smislu preuzimanja odgovornosti, života, svega. Imao sam strašnu potrebu da opet odem u Hilandar".

"Tu sam 2012. saznao da je Sara ponovo trudna, rodila se kasnije Mila. I taj trenutak u Hilandaru - ušao sam u treću pripratu koju je knez Lazar napravio 1380. Ima interesantan zid, tu su Sveti Vladimir Moskovski, knez Lazar, kralj Milutin, najveći ktitor srpski, i negdje na kraju Miloš Obilić. I osjetio sam tada kao da mi pokojni otac kaže: 'Radi, čuvaj tradiciju, budi ktitor, ja te pazim'.

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