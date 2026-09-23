Preminuo turski fudbaler (26)

Tragične vijesti o štoperu turskog drugoligaša Bandirmaspora, Tolgi Kalenderu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Strašne vijesti stižu iz Turske. Drugoligaš Bandirmaspor emotivnom objavom na društvenim mrežama oprostio se od fudbalera Tolge Kalendera, koji je preminuo u 26. godini. Po informacijama iz Turske, Tolga Kalender je izgubio borbu protiv opake bolesti, zbog koje je i bio hospitalizovan.

Snažni defanzivac se dugo borio za život, a ove sezone nije bio u ekipi Bandirmaspora. Ni na jednom meču nije igrao, jer je trajalo njegovo liječenje, koje je završeno tragičnim vijestima koje su pogodile turski fudbal, ali i sve ljubitelje sporta širom planete.

"Sa velikom tugom smo primili vijest o smrti našeg dragog fudbalera Tolge Kalendera", navodi se u objavi na društvenim mrežama i dodaje: "Molimo se Bogu da se smiluje našem dragom fudbaleru, koji nas je napustio u tako mladim godinama. Njegovoj porodici, najbližima, saigračima, prijateljima i cijeloj zajednici Bandirmaspora upućujemo najiskrenije saučešće i želimo im snagu i strpljenje u ovim teškim trenucima. Naša tuga je ogromna, a gubitak neopisiv. Neka počiva u miru. Iskreno saučešće".

Tolga Kalender je fudbalsku karijeru počeo u omladinskoj školi Kuvaji Milijespora, a potom je prošao i kroz mlađe kategorije Tuzlaspora i Bašakšehira. Nakon odlaska iz Bašakšehira potpisao je ugovor sa Adana Demirsporom, a potom je kao pozajmljen igrač nastupao za Bajrampašu i Dijarbekirspor. Kalender je prošle sezone prešao u Bandirmaspor, klub iz druge turske lige.

Mediji u ovoj zemlji ne navode tačan uzrok prerane smrti, ali pominju da je Kalender preminuo u bolnici izgubivši bitku sa "nemilosrdnom bolešću". Od njega su se na društvenim mrežama oprostili i najveći turski klubovima, koji su izrazili saučešće najbližima ovog mladog fudbalera.

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(MONDO)