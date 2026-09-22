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Engleskog fudbalera pregazio valjak, ali ga nije napustio humor: "Gostovanje u Stouku i nije toliko loše" (VIDEO)

Engleskog fudbalera pregazio valjak, ali ga nije napustio humor: "Gostovanje u Stouku i nije toliko loše" (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Nekadašnji engleski reprezentativac Andros Taunzend prvi put je detaljno govorio o bizarnoj i umalo kobnoj nesreći koja mu se dogodila tokom zagrijavanja na Tajlandu, kada ga je pregazio teški valjak za održavanje terena.

Andros Taunzend izjava nakon što ga je pregazio valjak Izvor: Shutterstock

Iskusni 35-godišnji fudbaler, koji danas nastupa za tajlandski PT Pračuap pripremao se za prvenstvenu utakmicu u Pataniju kada je radnik na stadionu izgubio kontrolu nad teškom mašinom i krenuo direktno prema njemu.

Snimak incidenta ubrzo je postao viralan, a Taunzend je priznao da mu i danas prolazi jeza kroz tijelo dok gleda te scene.

"Svaki put kada ga vidim, zgrozim se i ne mogu vjerovati. Užasno je gledati šta se dogodilo i razmišljati šta je moglo biti. Srećom, uspio sam pasti na tlo u pravom trenutku, pa ništa nije puklo dok je valjak prelazio preko mene", rekao je engleski fudbaler.

Taunzend je dodao da je prije izlaska na teren primijetio dva valjka, ali nije slutio šta bi se moglo dogoditi. Kada ga je mašina prikliještila, uslijedili su dramatični trenuci u kojima su saigrači reagovali u posljednjoj sekundi.

Pokušao je lijevom rukom podići dio tereta i smanjiti pritisak na tijelo dok mu saigrači nisu pritekli u pomoć i podigli valjak dovoljno da se izvuče. Najveći strah imao je za lijevi članak i koljeno, koje je ranije operisao.

"Mislio sam da će mi puknuti ili članak ili koljeno. Mislio sam da je gotovo. Imao sam mnogo sreće što sam uspio odšepati i oporaviti se za nekoliko minuta".

Uspkos pretrpljenom šoku i opasnoj situaciji, bivši igrač Totenhema, Kristal Palasa i Lutona iznenadio je sve prisutne na stadionu. Odbio je otići kod doktora i nastavio je zagrijavanje, na opšte zaprepaštenje svojih saigrača.

Njegov trud se isplatio - ušao je u igru s klupe u završnici meča i pomogao svom timu da upiše ubjedljivu pobjedu rezultatom 3:0.

Nakon svega, Taunzend je dokazao da ga nije napustio prepoznatljivi engleski humor. Ranije je gostovanja na Tajlandu u šali upoređivao sa čuvenim teškim utakmicama u Stouku, a nakon ovog incidenta na Instagramu je kratko poručio: "Ispostavilo se da gostovanje Stouku ipak nije bilo toliko loše".

Ljubitelji engleskog fudbala Taunzenda pamte po vjerovatno najboljem golu Premijer lige 2018. godine! Tada je na gostovanju Mančester sitiju pogodio iz voleja sa 30 metara i doprinio prvoj pobjedi Kristal Palasa (2:3) na Etihadu nakon 28 godina, istovremeno pokvarivši stopostotni učinak "građana".

(MONDO)

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