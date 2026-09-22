Trener Sloge Miljan Stanić nakon žrijeba EHF Evropskog kupa: Favoriti smo protiv azerbejdžanskog Kura

Rukometaši Sloge iz Doboja saznali su ime protivnika u drugom kolu EHF Evropskog kupa, a voljom žrijeba odlučeno je da će dobojski tim snage odmjeriti sa predstavnikom Azerbejdžana, ekipom Kura.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Šef stručnog štaba Sloge, Miljan Stanić, smatra da je njegova ekipa dobila povoljnog rivala te da u ovaj dvomeč ulaze kao favoriti.

"Kur je među najboljim ekipama u Azerbejdžanu, ali tamošnja liga ipak nije na nivou Premijer lige Bosne i Hercegovine. Smatram da ne posjeduju kvalitet kojim bi mogli da nas ugroze i vjerujem da smo favoriti za prolazak u narednu rundu takmičenja. Ovo je generalno dobar žrijeb za nas", poručio je Stanić u izjavi za MONDO.

Trener Dobojlija dodao je da slijedi faza prikupljanja detaljnijih informacija o protivniku.

"Imam određene informacije iz ranijih sezona kada su tamo nastupali igrači sa naših prostora, ali ćemo u narednim danima pokušati da dođemo do video-materijala i svježijih podataka kako bismo se pripremili na najbolji mogući način", zaključio je šef struke Sloge.

Termini odigravanja utakmica biće naknadno utvrđeni.

(MONDO)