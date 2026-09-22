Trener Sloge Miljan Stanić nakon žrijeba EHF Evropskog kupa: Favoriti smo protiv azerbejdžanskog Kura

Rukometaši Sloge iz Doboja saznali su ime protivnika u drugom kolu EHF Evropskog kupa, a voljom žrijeba odlučeno je da će dobojski tim snage odmjeriti sa predstavnikom Azerbejdžana, ekipom Kura.
Šef stručnog štaba Sloge, Miljan Stanić, smatra da je njegova ekipa dobila povoljnog rivala te da u ovaj dvomeč ulaze kao favoriti.
"Kur je među najboljim ekipama u Azerbejdžanu, ali tamošnja liga ipak nije na nivou Premijer lige Bosne i Hercegovine. Smatram da ne posjeduju kvalitet kojim bi mogli da nas ugroze i vjerujem da smo favoriti za prolazak u narednu rundu takmičenja. Ovo je generalno dobar žrijeb za nas", poručio je Stanić u izjavi za MONDO.
Trener Dobojlija dodao je da slijedi faza prikupljanja detaljnijih informacija o protivniku.
"Imam određene informacije iz ranijih sezona kada su tamo nastupali igrači sa naših prostora, ali ćemo u narednim danima pokušati da dođemo do video-materijala i svježijih podataka kako bismo se pripremili na najbolji mogući način", zaključio je šef struke Sloge.
Termini odigravanja utakmica biće naknadno utvrđeni.
(MONDO)