logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Sloge Miljan Stanić nakon žrijeba EHF Evropskog kupa: Favoriti smo protiv azerbejdžanskog Kura

Trener Sloge Miljan Stanić nakon žrijeba EHF Evropskog kupa: Favoriti smo protiv azerbejdžanskog Kura

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Rukometaši Sloge iz Doboja saznali su ime protivnika u drugom kolu EHF Evropskog kupa, a voljom žrijeba odlučeno je da će dobojski tim snage odmjeriti sa predstavnikom Azerbejdžana, ekipom Kura.

Miljan Stanić Izvor: Mondo/Slaven Petković

Šef stručnog štaba Sloge, Miljan Stanić, smatra da je njegova ekipa dobila povoljnog rivala te da u ovaj dvomeč ulaze kao favoriti.

"Kur je među najboljim ekipama u Azerbejdžanu, ali tamošnja liga ipak nije na nivou Premijer lige Bosne i Hercegovine. Smatram da ne posjeduju kvalitet kojim bi mogli da nas ugroze i vjerujem da smo favoriti za prolazak u narednu rundu takmičenja. Ovo je generalno dobar žrijeb za nas", poručio je Stanić u izjavi za MONDO.

Trener Dobojlija dodao je da slijedi faza prikupljanja detaljnijih informacija o protivniku.

"Imam određene informacije iz ranijih sezona kada su tamo nastupali igrači sa naših prostora, ali ćemo u narednim danima pokušati da dođemo do video-materijala i svježijih podataka kako bismo se pripremili na najbolji mogući način", zaključio je šef struke Sloge.

Termini odigravanja utakmica biće naknadno utvrđeni.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Sloga Doboj EHF Evropski kup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC