Srbija će vidjeti novog Dušana Tadića: "Zvali su me ranije, ali sada je pravi trenutak"

Dušanu Tadiću više nije bitna minutaža niti statistika, vratio se sa drugim ciljem.

Izvor: FSS

Rekorder reprezentacije Srbije Dušan Tadić vratio se među "orlove" i spreman je da ponovo da sve od sebe za nacionalni grb. Kako kaže, osjećaj je kao da nije ni odlazio, a ključnu ulogu kod njegovog povratka imali su selektor Veljko Paunović i generalni sekretar Branko Radujko. Otkrio je da je bilo poziva i ranije, ali da su se tek sada poklopile kockice.

Tadić se našao na spisku Paunovića za mečeve sa Grčkom, Holandijom i Njemačkom, a biće zanimljivo vidjeti da li će kapitenska traka ponovo biti oko njegove ruke.

"Imam osjećaj kao da nikada nisam ni odlazio. Sve su to naši ljudi, sa svima sam ostao u dobrim odnosima i čuo se sa mnogima. Kao da sam bio na nekom godišnjem odmoru i sada se vratio", rekao je Tadić u intervjuu za FSS.

Iskusni vezista je otkrio da je bilo poziva iz Saveza i ranije, tačno prije dvije godine je rekao "zbogom" reprezentaciji, "Kada sam se povukao, bilo je dosta poziva da se vratim, ali tada nisam bio spreman. Želio sam da završim to poglavlje, mislio sam da treba mlađi da preuzmu odgovornost i da krene neka nova priča. Poslije sam otišao u Emirate, Veljko me je i tada zvao, ali bio sam daleko i nije se namjestilo. Sada sam se vratio u Evropu, bliže sam Srbiji, osjećam potrebu, vidim da sam potreban i da mogu da pomognem ekipi."

Priznao je da mu je nedostajao stari dobri osjećaj igranja za reprezentaciju. "Reprezentacija ti uvijek nedostaje. To je najljepši mogući osjećaj. Igraš za svoju zemlju, predstavljaš je, nosiš dres, vidiš grb, čuješ himnu, osjetiš navijače… Sve ti to fali. Znam i da neću još dugo igrati fudbal i jednostavno sam se uželio svega toga."

Važnu ulogu u odluci da ponovo obuče dres Srbije imali su i ljudi sa kojima je razgovarao prije povratka u reprezentaciju.

"Ključnu ulogu odigrali su ljudi u Savezu. Imao sam nekoliko zaista dobrih razgovora sa Veljkom Paunovićem i generalnim sekretarom Brankom Radujkom. Mnogo mi se svidjela Veljkova želja, strast i posvećenost fudbalu. Žao mi je što ranije nismo sarađivali. Sve se nekako povezalo i tu sam da pomognem u svakom smislu. Drago mi je što ćemo sarađivati i probati da ostvarimo zajednički uspjeh.“

Paunović je Tadićev povratak nazvao "simbolom ozdravljenja reprezentacije". To je lijep kompliment. Uvijek sam govorio o ujedinjenju, čak i kada nismo bili u dobrim situacijama. Mislim da nama kao narodu to nedostaje. Kada se ujedinimo i kada smo složni, izuzetno smo jaki. Uvijek sam težio tome da se držimo zajedno, da tim bude iznad svih, da pomažemo jedni drugima i čuvamo pozitivnu energiju. Nadam se da ćemo se ponovo ujediniti i biti zajedno."

Raduje se što će imati šansu da bude mentor mladim momcima koji su budućnost srpskog fudbala.

"Interesantno mi je da vidim nove generacije, drugačija razmišljanja. Malo sam se danas i šalio sa njima za stolom, govorio im: ‘Hajde, pričajte nešto’. Tu smo da im pomognemo, da im damo dobar primjer, da postanu bolji fudbaleri, ali i bolji ljudi. I mi smo to učili od generacija pre nas."

A poslije 111 utakmica, 23 gola, 40 asistencija i tri velika takmičenja, ciljevi više nisu pitanje ličnih brojki.

"Volio bih da idemo korak po korak. Da se ponovo ujedinimo, napravimo dobru atmosferu, takmičarski naboj i dobru hemiju između svih nas. Ove utakmice treba da nam posluže i kao priprema za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, gdje ne smiješ da zakažeš. Tamo moraš da se plasiraš."

Izvor: MN PRESS

Potpuno vjeruje selektoru Paunoviću i spreman je bilo za 30 ili 90 minuta na terenu... "Nije mi to problem. Osjećam se fizički odlično, a na treneru je da odluči koliko ću igrati. Tu sam da budem lider, da preuzmem odgovornost u ključnim momentima, na terenu i van njega. Imamo dobre igrače, imamo mlade kojima treba da pomognemo da steknu još više tog pozitivnog bezobrazluka i da preuzimaju odgovornost. Najbitnija je ekipa. Sve ćemo uraditi da ekipa pobijedi."

Plasman na velika takmičenja je uvijek motivacija, ali treba ići korak po korak. "Ne bih da pravim dugoročne planove, ali bilo bi prelijepo. Mislim da treba da se vratimo tome da postane normalno da se Srbija plasira na velika takmičenja. To smo u jednom periodu uspjeli. Sada treba ponovo da dođemo do toga da Srbija bude na svakom Evropskom i Svjetskom prvenstvu, a onda da težimo i nekom dodatnom iskoraku."

Prvi rival je Grčka, potom slijede dueli sa Holandijom i Njemačkom u Ligi nacija. "Grčka je jako dobra reprezentacija. Imaju mnogo kvalitetnih igrača i mislim da posljednjih godina nisu imali bolju selekciju. Tu su Pavlidis, Duvikas i mnogi drugi igrači koji igraju značajne uloge u najjačim evropskim ligama. Ali mi treba da gledamo sebe, da razmišljamo o nama. Igramo kod kuće i moramo da idemo na pobjedu", jasan je Dušan.

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Pogledajte 00:58 Miroslav Tanjga o dolasku Dušana Tadića u Vojvodinu Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

(MONDO)