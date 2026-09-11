Šta ćeka Dušana Tadića, a šta Srbiju sa njim? Čim opet stavi kapitensku traku na ruku, vidjeće se Paunov plan

Selektor Veljko Paunović vraća u tim Srbije kapitena Srbije Dušana Tadića, ali pitanje da li je to kratkoročna odluka ili dugoročan plan za reprezentaciju.

Izvor: MN PRESS

Dvije i po godine nakon Evropskog prvenstva, odnosno 25 mjeseci kasnije - ako želimo da budemo precizniji, Dušan Tadić ponovo oblači dres reprezentacije Srbije. U međuvremenu je promijenjen selektor, Tadić je više od jednom mijenjao klub za koji nastupa, a i momci koje će sresti na okupljanju u Staroj Pazovi uglavnom nisu bili tu kada je odlazio.

Znao se i razlog Tadićevog odlaska. Odnos selektora Dragana Stojkovića Piksija i kapitena Dušana Tadića "pukao" je tokom Evropskog prvenstva, jer za lidera nacionalnog tima nije bila predviđena minutaža koja bi zadovoljila njegove apetite. Smatrao je Tadić da je među najspremnijim igračima i da je u odličnoj formi, kao i da bi Srbiji mogao da pomogne da se sa jednog turnira ne vrati razočarana. Piksi je imao druge ideje i ni tada nisu upalile.

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Ne zna se, barem za sada, razlog Tadićevog povratka. Iako je selektor Veljko Paunović ranije pričao o Dušanu Tadiću u dresu Srbije i o razgovorima koje su vodili na tu temu, gotovo cjelokupna javnost "digla je ruke" od novog početka ljubimca navijača Vojvodine u dresu sa državnim grbom. Mislili smo da nije pomogao čak ni susret u Novom Sadu, gdje su obojica gledali meč Voše i Ajaksa u evropskim kvalifikacijama ovog ljeta.

Ipak, Tadić će opet biti kapiten reprezentacije.

Pogledajte 00:27 Veljko Paunović došao da gleda Vojvodina - Ajaks Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Šta čeka Srbiju?

Fudbalska reprezentacija Srbije započinje novi ciklus takmičenja, nakon Svjetskog prvenstva koje nije igrala tokom proteklog ljeta. Iako je čak 48 selekcija nastupalo na Mundijalu, srpski nacionalni tim nije bio među njima - zbog ubjedljivih poraza od Engleske, ali i neuspjeha protiv Albanije u Leskovcu kada je propuštena šansu čak i za baraž. U narednom periodu reprezentaciju čekaju mečevi u A diviziji Lige nacija, a u decembru će saznati i protivnike u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Izvor: MN PRESS

Upravo je taj turnir naredno veliko takmičenje koje Srbija igra. Nakon što tim Veljka Paunovića odigra po dva meča protiv Njemačke, Holandije i Grčke, na osnovu učinka u tim mečevima biće žrijeban za kvalifikacije pred Evropsko prvenstvo. Te mečeve igraće tek u narednoj godini, dok će se turnir - kao što smo već rekli, igrati 2028. godine. Domaćini će biti Engleska, Irska, Škotska i Vels, a takmičiće se 24 selekcije.

Kako se Tadić uklapa u planove Srbije?

Kada su stigle prve naznake da bi Dušan Tadić mogao da se vrati u nacionalni tim, ljubitelji fudbala zapitali su se da li je riječ o kratkoročnom dogovoru njega i selektora Paunovića ili je to dio dugoročnog plana koji je Veljko Paunović razradio tokom dosadašnjeg toka svog mandata. Tadić se ovog ljeta vratio u evropski fudbal, a to što će uskoro proslaviti 38. rođendan nije prepreka - Luka Modrić za Hrvatsku igra u kontinuitetu, iako je tri godine stariji.

Ipak, ostaje pitanje da li su Veljko Paunović i Dušan Tadić napravili dogovor koji se odnosi samo na mečeve u okviru Lige nacija, odnosno do kraja tekuće godine. Ako je to slučaj, Srbija bi dobila priliku da još jednom iskoristi kvalitete jednog od svojih najboljih igrača u posljednjih dvadesetak godina, a Tadić šansu da se na mnogo ljepši način oprosti od dresa koji je kroz karijeru toliko volio. Bila bi to idilična scena za momka iz Bačke Topole, koji je rekorder po broju nastupa za nacionalni tim (111).

Izvor: MN PRESS

Sa druge strane, ako je plan da Veljko Paunović i Dušan Tadić sa pozicija selektora i kapitena povedu Srbiju u novi kvalifikacioni ciklus za Evropsko prvenstvo, to bi bilo priznavanje i ispravljanje ogromne greške iz prošlosti. Ispostavilo bi se u tom trenutku da se Srbija bez ikakvog razloga osim ličnih odrekla svog kapitena prije skoro dvije i po godine, a da u tom periodu nije pronašla ni približno dostojnu zamjenu - pa ga sada "vraća" u tim da ponovo bude lider i to generacije sa kojom nije odrastao.

Činilo se nakon prethodnog Evropskog prvenstva da je vrijeme za smjenu generacija u nacionalnom timu, pa je selektor Dragan Stojković dijelom samoinicijativno, dijelom pod "prisilom javnosti" promijenio veliki broj fudbalera, a dijelom i zato što Tadić nije bio jedini koji nije htio više da igra za njega. Kako bilo, napravljen je zaokret - ušlo se u proces stvaranja novog tima, sa seniorskim reprezentativcima od kojih su neki i duplo mlađi od Dušana Tadića.

Evropsko prvenstvo 2028. godine igraće se samo pet mjeseci prije 40. rođendana Dušana Tadića. Da li će on tada moći da bude nosilac igre nacionalnog tima i da li će moći da se izbori za veću ulogu nego što je imao kod Piksija na turniru u Njemačkoj? Da li će uopšte igrati fudbal na vrhunskom nivou, ostaje nam da vidimo. Do tada - imamo (bar) još malo vremena da uživamo u igrama fudbalskog majstora u dresu Srbije.