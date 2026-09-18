Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije nakon povlačenja, objašnjavajući razloge za povratak i želju da ponovo igra za nacionalni tim.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Veljko Paunović objaviće danas u 12 časova spisak reprezentacije Srbije za predstojeće četiri utakmice u Ligi nacija, a na njemu će se naći ime i nekadašnjeg kapitena Dušana Tadića. On se inače povukao iz državnog tima poslije Evropskog prvenstva 2024. godine, na kome je otvoreno ušao u sukob sa selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem, da bi odmah po stupanju Paunovića na dužnost počelo da se spekuliše da bi Tadić mogao da se vrati.

Skoro godinu dana ubjeđivanja - i opet je tu - objasnivši da je dugo bio u kontaktu sa FSS i novim selektorom. Na kraju, Tadić je prihvatio poziv, dijelom i zbog toga što je sada opet u Evropi, a ne u Aziji.

Vidi opis Oglasio se Dušan Tadić: "Nisam igrao za Srbiju jer mi je putovanje bilo naporno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Kada sam prestao da igram za reprezentaciju, Fudbalski savez me je nekoliko puta pozvao da se vratim, ali nisam bio spreman za to", rekao je Tadić za holandske medije nakon katastrofe njegovog NEC-a protiv Juventusa:

"Bila je to teška situacija, više nisam želio da igram za Srbiju. Bio sam u Emiratima, pa mi je i putovanje bilo previše naporno. Sada, kada sam se vratio u Evropu, odlučio sam da ponovo pomognem i želim da pokušam da ponovo uživam. Igranje za reprezentaciju je uvijek nešto posebno".

Podsjetimo, kada se Tadić povukao iz državnog tima, bio je još član Fenerbahčea, da bi 2025. godine otišao u Al Vahdu, klub iz Abu Dabija koji je avio-linijom udaljen od Beograda oko šest sati. Sada je u Holandiji i nastupa za NEC Najmegen.

Šta čeka Srbiju?

Srbija počinje novi ciklus Lige nacija i na spisku ćemo vidjeti neka nova imena poput Petra Sukačeva, Lazara Nikolića i drugih, a tu će biti i provjerene snage jer su pred srpskim igračima jako teške utakmice.

Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20:45

Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18:00

Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20:45

Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20:45

Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20:45

Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20:45

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