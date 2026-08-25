Dušan Tadić doživio brodolom u Norveškoj: Bode Glimt uložio samo 1,4 miliona i ušao u Ligu šampiona

Norveški šampion razbio NEK Najmehen 3:0 u revanšu i rutinski ušao u Ligu šampiona drugu godinu zaredom.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Bode Glimt - NEK Najmehen 3:0 u revanšu plej-ofa, za rutinski plasman Norvežana u elitu, drugu sezonu zaredom. Ukupnim rezultatom 6:1 u dvomeču protiv Holanđana, tim sa sjevera Evrope pokazao je očiglednu razliku u klasi i zato će ove jeseni opet biti dio elite. Srpski vezista Dušan Tadić (37) ovog ljeta je imao veliki doprinos u ulasku Holanđana u plej-of preko Olimpijakosa, ali u sudaru sa Norvežanima nije mogao mnogo da učini. Ovog utorka uveče igrao je do 62. minuta i izašao je iz igre pri rezultatu 2:0 za domaće, kada je bilo očigledno ko će proći, a da će NEK u Ligu Evrope.

U večeri kvalifikacija za LŠ koju je obilježila dosad nezapamćena drama u Bakuu, gdje je Sabah eliminisao Hapoel Ber Ševu i prošao, strelci za Bode Glimt bili su defanzivac Fredrik Bjorkan, Sondre Auklend, a treći gol je dao Deveron Fonvil, defanzivac NEK-a i reprezentativac Kurasaa.

Zanimljivo je to da je Bode Glimt u ovom prelaznom roku najskuplje platio pojačanje samo 1,4 miliona evra, koliko je uplatio na račun Lorijena za desno krilo Džoela Mvuku, takođe Norvežanina. Uz njega je stigao još samo Džošua Kitolano iz Sparte iz Roterdama i on je takođe domaći igrač, sa razlikom da je došao bez obeštećenja.

Sa druge strane, Bode je prodao Seltiku centarfora Kaspera Hega u Seltik za 12,5 miliona evra, a pretprošle sezone je za još veći novac prodao ofanzivnog vezistu Alberta Gronbeka Renu, za 15 miliona evra. Tog ljeta je Bode Glimt igrao u plej-ofu za ulazak u Ligu šampiona protiv Crvene zvezde i ispao od nje.

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