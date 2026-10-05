Ajzea Kenan: "Na terenu naučio da dominiram, ali tek su me tri žene naučile da budem muškarac"

Nekadašnji bek Crvene zvezde Ajzea Kenan je istakao da su ga ćerke naučile šta je najvažnije u životu i da im je zahvalan na tome.

Izvor: Youtube/ Tata ti si lud/Printscreen

Ajzea Kenan je nakon dvije godine u Crvenoj zvezdi prešao u Trabzonspor i sada je u Turskoj, ali je našao vremena da za srpske medije priča o porodici. Gostovao je u podkastu "Tata, ti si lud" i pričao kako su mu supruga i dvije ćerke promijenile život. Nekadašnjem NBA beku je mnogo lakše da se opusti od kada živi u kući punoj žena.

"Morao sam, moja kompetitivnost me je oblikovala. To što sam imao ćerke i što sam bio u kući punoj žena dozvolilo mi je da se opustim. Na terenu sam naučio da dominiram, ovo me je naučilo da pomalo dišem", rekao je Ajzea Kenan.

"One su moj blagoslov od Boga"

Pričao je i za MONDO Ajzea Kenan koliko je na njega uticalo iskustvo toga što se kao tinejdžer našao usred uragana Katrina. Tada je shvatio koliko je život dragocjen, a koliko neke materijalne stvari to nisu.

"Pustio sam ćerkama da mi mažu šminku po licu. Imam kosu, pa kad mi je kosa puštena igraju se sa njom, četkaju me, uvijek je sjajno sa njima. Gledam ih kako rastu i vidim male stvari, za mene je to sjajno iskustvo. Morao sam pored njih. One uvijek žele da znaju kako se osjećate i kako vam je dan prošao. To me je naučilo kako da postanem muškarac. Imam troje usta da nahranim i da im budem zaštitnik. To je blagoslov od Boga, ne bih nikada promijenio", rekao je Kenan.

Bio je dugo povrijeđen tokom posljednje sezone u Crvenoj zvezdi. Mogao je da se posveti porodici.

"Pokušavao sam da nađem nešto pozitivno u tome. Znate, što ne moram da igram utakmice i da putujem, imao sam više vremena da provedem sa ćerkama i sa porodicom. I ja sam morao da odrastem mlad, sa 14 godina. Znate, prošao sam kroz jedno iskustvo da nisam znao hoću li još biti živ. Prošao sam kroz uragan Katrina i samo sam naučio kako da nekako odrastem i shvatim da sve nije materijalno, ovaj život ne smiješ uzimati zdravo za gotovo."

"Za ćerke sam meda"

Vidi opis Ajzea Kenan: "Na terenu naučio da dominiram, ali tek su me tri žene naučile da budem muškarac" Ajzea Kenan Ajzea Kenan košarkaš Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

Istakao je da ga je kuća puna žena naučila da se opusti, a da je jaka žena pored njega oslonac koji mu to dozvoljava.

"Moraš nešto da dokažeš ili dokažeš da neko griješi. Kad imaš ćerke i kad imaš kuću punu žena, to je nekako kao da ne moraš da budeš napet, da osjećaš da moraš da dominiraš sve vrijeme. Moraš da se opustiš. Zato treba da nađeš jaku ženu sa kojom ne moraš stalno da nosiš taj oklop. Mogu da ga skinem i da budem meda za ćerke ponekad", rekao je Kenan.

Ajzea Kenan o ćerkama Izvor: Youtube/Tata ti si lud

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