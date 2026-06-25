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Ipak obrt u Zvezdi: "Naredne sezone neće nositi naš dres"

Ipak obrt u Zvezdi: "Naredne sezone neće nositi naš dres"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Ajzeja Kenan napušta Crvenu zvezdu, uprkos ranijim spekulacijama o produžetku ugovora. Klub mu želi uspjeh u nastavku karijere.

Ajzea Kenan napustio Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Ajzeja Kenan ipak napušta Crvenu zvezdu, uprkos spekulacijama da će mu na Malom Kalemegdanu produžiti ugovor na još jednu sezonu.

Kenan je praktično čitavu prethodnu takmičarsku godinu proveo van terena zbog ozbiljne povrede, a iako mu je isticao ugovor, sve češće se pričalo o tome da Zvezda planira da ga produži. Ipak, rukovodstvo kluba odlučilo je da se zahvali iskusnom Kenanu koji nije u planovima za narednu sezonu.

"Američki bek Ajzeja Kenan od naredne sezone neće nositi dres Crvene zvezde Meridianbet. KK Crvena zvezda Meridianbet želi Ajzeji Kenanu puno zdravlja, sreće i sportskih uspjeha u nastavku karijere. Crvena zvezda Meridianbet zahvaljuje se Kenanu na njegovom profesionalizmu i doprinosu klubu, i želi mu dobro zdravlje i uspjeh u sljedećem poglavlju njegove karijere", navodi se u saopštenju kluba.

Kenan (35) je inače u Zvezdu stigao u ljeto 2024. godine. Imao je solidnu ulogu u prvoj sezoni jer je u Evroligi prosječno bilježio 10 poena, uz 1,5 skokova i 1,3 asistenciju po meču, uz skoro 40 odsto šuta za tri.

Nažalost, pokidao je ligamente koljena na utakmici VTB Superkupa koji je Zvezda ljetos igrala protiv Dubaija i od tada nije igrao.

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Tagovi

KK Crvena zvezda Ajzea Kenan košarka

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