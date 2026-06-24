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Crvena zvezda potvrdila transfer: Kris Džons zadužio crveno-bijeli dres

Crvena zvezda potvrdila transfer: Kris Džons zadužio crveno-bijeli dres

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda potvrdila je dolazak Krisa Džonsa u redove tima sa Malog Kalemegdana.

Kris Džons novi košarkaš Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda obradovala je navijače i objavila prvo pojačanje za predstojeću sezonu. Kako se nagađalo, u pitanju je Kris Džons.

"Iskusni američki plejmejker Kris Džons prvo je pojačanje KK Crvena zvezda u ljetnom prelaznom roku!

Kris Džons u Crvenu zvezdu donosi veliki kvalitet i iskustvo na poziciji organizatora igre i jedan je od najpouzdanijih plejmejkera u evropskoj klupskoj košarci. Prije svega timski igrač, koji svoje individualne kvalitete maksimalno stavlja u funkciju tima.

Dobro nam došao", naveo je klub uz fotografiju Amerikanca.

U nedostatku igrača na poziciji plejmejkera, a po odlasku Kodija Miler Mekintajera iz crveno-bijelog tima, u ekipi Crvene zvezde bila je neophodna zamjena. Novi trener Ibon Navaro zvanično je dobio prvo pojačanje, a u pitanju je Amerikanac koji ima 33 godine i visok je 188 centimetara.

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Tagovi

košarka KK Crvena zvezda

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