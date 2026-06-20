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"Mnogi su zvali zbog Džordana Nvore": Željko Drčelić se hitno oglasio o igraču Zvezde

"Mnogi su zvali zbog Džordana Nvore": Željko Drčelić se hitno oglasio o igraču Zvezde

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Predsjednik Crvene zvezde Željko Drčelić istakao da Džordan Nvora nije na prodaju tokom ljeta.

Željko Drčelić kaže da Džordan Nvora ostaje u Crvenoj zvezdi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima velike ambicije u narednoj sezoni, a očigledno je dio njih i bek Džordan Nvora! Iako izraelski mediji pišu da je Hapoel iz Tel Aviva spreman da ponudi čak 1.000.000 evra za usluge američkog košarkaša porijeklom iz Nigerije, Zvezda ne planira da pregovara oko njegovog odlaska.

Nakon što su stigle vijesti da bi Nvora mogao da ode, oglasio se predsjednik Crvene zvezde Željko Drčelić i demantovao takve navode. Po njegovim riječima, za Nvoru su se raspitivali brojni klubovi, ali njegov odlazak nije tema. Očigledno u Beogradu smatraju da Džordan Nvora može još bolje nego prethodne sezone.

"Mnogo njih je zvalo, ali Nvora nije na prodaju", rekao je Željko Drčelić u veoma kratkoj izjavi za "Meridian Sport".

Ostanak Nvore u Crvenoj zvezdi trebalo bi da pokaže ozbiljnost srpskog tima pred novu sezonu, u kojoj će se popravljati utisak iz one tek zavrešene. Zvezda nije uspjela da ostvari sve svoje ciljeve sa Nvorom u timu, iako je on odigrao odlično i često bio njbolji igrač ekipe. Tokom sezone u dresu Crvene zvezde odigrao je 34 utakmice u Evroligi, uz prosjek od 16,9 poena, 4,4 skoka, 1,6 skokova i 1,1 ukradenu loptu.

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Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Džordan Nvora Evroliga Željko Drčelić

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