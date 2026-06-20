logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda dobija ponudu od 1.000.000 evra: Klub iz Evrolige hoće odmah Džordana Nvoru

Zvezda dobija ponudu od 1.000.000 evra: Klub iz Evrolige hoće odmah Džordana Nvoru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Američki košarkaš nigerijskog porijekla Džordan Nvora mogao bi da napusti Crvenu zvezdu.

Hapoel Tel Aviv želi Džordana Nvoru Izvor: Valentino Orsini/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda polako priprema igrački kadar za narednu sezonu, svakodnevno se priča o dolascima i odlascima, a zanimljiva vijest stiže iz Izraela. Navodno, Hapoel iz Tel Aviva spreman je da plati čak 1.000.000 evra kako bi u narednoj sezoni u svojim redovima imao američkog beka Džordana Nvoru.

Iako se zna da Džordan Nvora može da ode iz kluba samo u slučaju NBA ponude, Izraelci se ne predaju. Po pisanju tamošnjih medija, Hapoel je spreman da plati obeštećenje i da na taj način "uzme" jednog od najboljih košarkaša Crvene zvezde.

"Dok se Hapoel bori za titulu u plej-ofu domaćeg prvenstva, u klubu već intenzivno rade na formiranju tima za narednu sezonu. Jedno od najvećih imena na njihovoj listi želja je krilo Crvene zvezde Džordan Nvora. Iako Nvorin ugovor sa Crvenom zvezdom sadrži opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu, Hapoel je njegovom agentu jasno stavio do znanja da je spreman da plati obeštećenje srpskom klubu ukoliko Zvezda aktivira tu opciju", navodi portal "Sport5".

Nekadašnji šampion NBA lige sa ekipom Milvokija, pa zatim košarkaš Indijane, Toronta i Efesa prosto je oživio u Beogradu. Tokom sezone u dresu Crvene zvezde odigrao je 34 utakmice u Evroligi, uz prosjek od 16,9 poena, 4,4 skoka, 1,6 skokova i 1,1 ukradenu loptu.

Ukoliko na adresu Crvene zvezde stigne ponuda teška milion evra, sportski sektor će morati dobro da razmisli. To je ozbiljan novac za evropsku košarku, ali je i veliko pitanje da li crveno-bijeli mogu da pronađu adekvatnu zamjenu za jednog od svojih najboljih košarkaša.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hapoel Tel Aviv KK Crvena zvezda košarka Evroliga transferi Džordan Nvora

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC