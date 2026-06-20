Zvezda dobija ponudu od 1.000.000 evra: Klub iz Evrolige hoće odmah Džordana Nvoru

Američki košarkaš nigerijskog porijekla Džordan Nvora mogao bi da napusti Crvenu zvezdu.

Izvor: Valentino Orsini/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda polako priprema igrački kadar za narednu sezonu, svakodnevno se priča o dolascima i odlascima, a zanimljiva vijest stiže iz Izraela. Navodno, Hapoel iz Tel Aviva spreman je da plati čak 1.000.000 evra kako bi u narednoj sezoni u svojim redovima imao američkog beka Džordana Nvoru.

Iako se zna da Džordan Nvora može da ode iz kluba samo u slučaju NBA ponude, Izraelci se ne predaju. Po pisanju tamošnjih medija, Hapoel je spreman da plati obeštećenje i da na taj način "uzme" jednog od najboljih košarkaša Crvene zvezde.

"Dok se Hapoel bori za titulu u plej-ofu domaćeg prvenstva, u klubu već intenzivno rade na formiranju tima za narednu sezonu. Jedno od najvećih imena na njihovoj listi želja je krilo Crvene zvezde Džordan Nvora. Iako Nvorin ugovor sa Crvenom zvezdom sadrži opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu, Hapoel je njegovom agentu jasno stavio do znanja da je spreman da plati obeštećenje srpskom klubu ukoliko Zvezda aktivira tu opciju", navodi portal "Sport5".

Nekadašnji šampion NBA lige sa ekipom Milvokija, pa zatim košarkaš Indijane, Toronta i Efesa prosto je oživio u Beogradu. Tokom sezone u dresu Crvene zvezde odigrao je 34 utakmice u Evroligi, uz prosjek od 16,9 poena, 4,4 skoka, 1,6 skokova i 1,1 ukradenu loptu.

Ukoliko na adresu Crvene zvezde stigne ponuda teška milion evra, sportski sektor će morati dobro da razmisli. To je ozbiljan novac za evropsku košarku, ali je i veliko pitanje da li crveno-bijeli mogu da pronađu adekvatnu zamjenu za jednog od svojih najboljih košarkaša.

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