Bivši košarkaš Crvene zvezde Nemanja Popović pravi neočekivan potez u karijeri.

Izvor: MN PRESS

Svojevremeno je Nemanja Popović bio najtalentovaniji igrač u mlađim kategorijama Crvene zvezde i od njega se očekivalo da zablista u prvom timu. To se nije desilo, ali je Popović uspio obilaznim putem da sebi izgradi karijeru koja bi sada mogla da dobije potpuno neočekivan tok. Navodno, Popović odlazi na koledž!

Iako je davno debitovao u seniorskoj košarci, već promijenio nekoliko srpskih timova i oprobao se u inostranstvu, Popović će imati priliku da studira i igra na koledžu u SAD. Ponuda koja je stigla spada u red onih koje se ne odbijaju, pa je sve izvjesnije da će Nemanja od jeseni nastupati za Memfis Tajgerse u NCAA.

Vidi opis Bivši košarkaš Crvene zvezde odlazi na koledž: Nekad je bio najveći talenat crveno-bijelih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Prethodnu sezonu Popović je proveo u Poljskoj gdje je prosječno biljžio 14,3 poena i 6,4 skoka. Njegova ekipa stigla je do polufinala, pa je jasno da će američki koledž dobiti i ogromno iskustvo kada se timu priključi nekadašnji mladi reprezentativac Srbije.

NEWS: Memphis has landed a commitment from 24-year old Serbian 6’9” big Nemanja Popovic, per multiple sources.



Popovic averaged 14.3 PTS and 6.4 REB for King Szczecin in Poland’s PLK league.



One euro scout: “Plays very physical. Talks a lot of shit. Legit grown man pro. He’s…pic.twitter.com/01azINRcW5 — Hitmen Hoops (@HitmenHoops)June 20, 2026

Nemanja Popović je rođen 2001. godine u Aranđelovcu, a prve košarkaške korake napravio je u KK Basket iz Mladenovca. Uslijedio je period u Vizuri, pa zatim igranje za Crvenu zvezdu u kojoj je bio dio i mlađih kategorija i prvog tima. Išao je na pozajmicu u Žarkovo, pa bio u FMP-u iz Železnika i OKK Beogradu prije nego što se vratio u Zvezdu. Nakon pozajmica u Vojvodini i Megi pojačao je Vršac, a prvo inostrano iskustvo imao je u Poljskoj gdje je igrao za Vilki Morskije Ščećin.

Svojevremeno je osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina sa reprezentacijom Srbije. Godinu dana kasnije učestvovao je i na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, ali je Srbija na turniru u Argentini takmičenje završila već u osmini finala.

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