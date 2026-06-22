Ibon Navaro stigao u Beograd: Crvena zvezda dočekala novog trenera

Novi trener Crvene zvezde Ibon Navaro stigao je u Beograd.

Izvor: X/@kkcrvenazvezda

Ibon Navaro je stigao u Beograd. Iskusni španski stručnjak, koji je preuzeo tim Crvene zvezde, došao je u Srbiju i iskoristio je prve dane u Beogradu da sa čelnicima ekipe sa Malog Kalemegdana obavi razgovore. Obišao je prostorije kluba, kao i trening dvoranu u kojoj će uskoro početi da radi sa svojim timom.

Ibon Navaro će u saradnji sa novim šefom sportskog sektora Crvene zvezde Milošem Teodosićem raditi na pravljenju tima za najviše domete kako u domačem takmičenju, Kupu Radivoja Koraća i ABA ligi tako i u Evroligi.

Navaro je u Crvenu zvezdu stigao iz Unikahe koju je vodio prethodne četiri sezone. Radio je u Baskoniji, Manresi, Mursiji i Andori, a prije toga kao asistent u Tenerifeu, Menorki, Valensiji i selekciji Portorika.