Ibon Navaro stigao u Beograd: Crvena zvezda dočekala novog trenera

Novi trener Crvene zvezde Ibon Navaro stigao je u Beograd.
Ibon Navaro je stigao u Beograd. Iskusni španski stručnjak, koji je preuzeo tim Crvene zvezde, došao je u Srbiju i iskoristio je prve dane u Beogradu da sa čelnicima ekipe sa Malog Kalemegdana obavi razgovore. Obišao je prostorije kluba, kao i trening dvoranu u kojoj će uskoro početi da radi sa svojim timom.
Ibon Navaro će u saradnji sa novim šefom sportskog sektora Crvene zvezde Milošem Teodosićem raditi na pravljenju tima za najviše domete kako u domačem takmičenju, Kupu Radivoja Koraća i ABA ligi tako i u Evroligi.
Navaro je u Crvenu zvezdu stigao iz Unikahe koju je vodio prethodne četiri sezone. Radio je u Baskoniji, Manresi, Mursiji i Andori, a prije toga kao asistent u Tenerifeu, Menorki, Valensiji i selekciji Portorika.
Нови тренер КК Црвена звезда Меридианбет Ибон Наваро стигао је у Београд. Он је искористио пар дана у Београду за разговоре са челницима Клуба и прве договоре за нову сезону. Обишао је Мали Калемегдан, место где је све почело за црвено-беле, али и тренинг дворану и канцеларије…pic.twitter.com/kAezjSk4G0— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)June 22, 2026