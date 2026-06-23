Ibon Navaro otkrio sve: "Odlučio sam da odem, a uveče je pozvala Zvezda"

Novi trener Crvene zvezde Ibon Navaro istakao je šta su njegovi planovi, kako posmatra tim koji ima i kako je odlučio da dođe u Srbiju.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Ibon Navaro je stigao u Beograd i počeo je da radi u Crvenoj zvezdi. Klupskom sajtu je prenio prve utiske i pričao je o planovima nakon preuzimanja srpskog evroligaša.

"Veoma sam počastvovan i zahvalan što sam ovdje. Za mene je velika prilika da budem dio ovako velikog kluba, ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Sve što sam vidio je odlično. Organizacija je sjajna, ljudi su sjajni, svi pokušavaju da mi pomognu da se što prije prilagodim. Za sada imam samo lijepe riječi o ovom iskustvu", rekao je Navaro.

Nakon četiri i po godine nije mu bilo lako da napusti Unikahu. Bilo je i suza u Malagi, ali jednostavno to je bila odluka kjoja je morala da se donese.

"Odlučio sam da napustim Malagu u sedmici naše posljednje utakmice regularne sezone u Vitoriji. To je bilo u petak. Mislim da sam u nedjelju uveče dobio poziv od agenta, koji mi je rekao da postoji interesovanje kluba. Bilo je: 'Vau.' Nisam to očekivao. Morao sam da završim sve u Malagi. Bio sam tamo četiri i po godine i nosim samo lijepa osjećanja i uspomene iz tog perioda. Ali osjetio sam da je trenutak da otvorim nova vrata i počnem novu avanturu. Nisam mogao da zamislim bolje mjesto za to od Beograda i Crvene zvezde".

"U Srbiji je ovo više od sporta"

Ibon Navaro Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Došao je u Srbiju dobro znajući šta ga čeka i kako se navijači odnose prema Crvenoj zvezdi i prema košarci uopšte. To mu je samo dodatni izazov.

"Postoje zemlje u kojima je košarka više od sporta. Nije religija, ali je nešto veoma posebno. Srbija je jedna od njih. Svima je dobro poznato rivalstvo u istom gradu između ta dva kluba. Gledate te utakmice na televiziji i kažete sebi da mora biti nevjerovatno biti tamo kao navijač. Možete onda da zamislite kako je treneru. Živjeti u mjestu gdje je košarka više od sporta sigurno je veliko iskustvo", istakao je novi trener Crvene zvezde.

Što se tiče pritiska - on je realan na drugim mjestima. Na košarkaškom terenu pritisak rezultata za Ibona Navara je privilegija u kojoj uživa.

"Ne vjerujem da je pritisak u sportu zaista pritisak. Pritisak je ono što ima čovjek koji mora da prehrani porodicu. Ako ne radi, ako ne zaradi novac, ne može da prehrani porodicu. To je pritisak. Ovo je više kontrola očekivanja, emocija i upravljanje velikim brojem ljudi, poruka i osjećanja. Ali ako je to pritisak, takav pritisak je dobrodošao. Pravi pritisak je nešto potpuno drugo", objasnio je Navaro.

"Razgovarao sam sa Milošem"

Vidi opis Ibon Navaro otkrio sve: "Odlučio sam da odem, a uveče je pozvala Zvezda" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 6 / 6 AD

Sada je njegov posao da usadi svoje ideje i vrijednosti ovoj grupi igrača, grupi koju zajedno sa Milošem Teodosićem tek počlinje da pravi.

"Više vjerujem u to da ljude ubijedite da žive u određenoj kulturi, da rade stvari kroz određene vrijednosti i principe, nego da samo zahtjevate da rade ono što ja mislim da treba. Bolje je da svi prihvatimo zajedničke vrijednosti i principe koji će voditi odluke i ponašanje igrača, stručnog štaba i celog tima". Morate da igrate košarku koju vam vaši igrači dozvoljavaju da igrate. Ali, sigurno je da je ovaj tim prošle sezone igrao na taj način. Zapravo, kada je igrao najbolju košarku, igrao je baš tako. To je ideja. Razgovarao sam sa Milošem o tome i to je manje-više filozofija koju želimo da imamo kao klub i kao tim".

Što se tiče tima - sastavlja se. "Imamo ideju, ali na kraju morate da igrate onako kako vam igrači dozvole. Sada smo u fazi u kojoj još tražimo prave igrače i prave ljude za to. Ne samo prave igrače, već i prave osobe. Još smo u tom procesu i ne možemo da razmišljamo o sutra. Moramo da razmišljamo o današnjim pitanjima i današnjim zadacima, da pronađemo prave momke i završimo roster. Poslije toga ćemo pronaći najbolji način da budemo uspješni", rekao je Ibon Navaro.

Što se tiče stručnog štaba on je spreman da se osloni na znanje i iskustvo ljudi koji su već tu.

"Većinu čine ljudi odavdje, iz kluba. Oni znaju bolje nego bilo ko drugi ABA ligu, srpsko takmičenje, Evroligu. Znaju klub, navijače, kulturu, znaju šta može bolje, šta može da se uradi i šta treba zadržati. Verujem im. Dovešću jednog pomoćnog trenera koji je radio sa mnom četiri i po godine u Malagi, a pre toga i u Mursiji. Vjerujem da morate da radite i sa ljudima iz kluba", dodao je novi trener Zvezde.

"Jedva čekam Arenu"

Imao je priliku da igra u Beogradskoj areni i jedva čeka da iskusi kako je to da ona bude na tvojoj strani.

"Jedva čekam to. Biće to veliko iskustvo. To je jedan od razloga zbog kojih napustite svoju zemlju, porodicu i mnogo drugih stvari da biste došli ovdje. Ne dolazimo ovdje da bismo samo proveli vrijeme. Dolazimo da budemo konkurentni, da radimo svoj posao, da uživamo u toj atmosferi i da pokušamo da budemo uspješni".

Za kraj je istakao da želi da izgradi nešto posebno, ali je svjestan da za to treba vremena.

"Pokušaćemo da donesemo sistem u kom će svi, svi igrači, ceo stručni štab i svi ljudi u organizaciji, osjećati da su važni. Da imaju nešto što mogu da urade i što direktno pomaže timu da bude uspešan. Igrači na terenu, svi oni. To zahtjeva vrijeme. Pokušaćemo da to uradimo što je moguće brže. Nemamo previše vremena, jer imamo malo prostora, ali kultura je nešto što možemo da počnemo da gradimo i ranije, kroz razgovore u predsezoni. Odmah ćemo početi da radimo na tome", zaključio je Ibon Navaro.