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Crvena zvezda mora da presječe: Anadolu Efes zove centra, ali crveno-bijeli imaju posljednju riječ

Crvena zvezda mora da presječe: Anadolu Efes zove centra, ali crveno-bijeli imaju posljednju riječ

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Anadolu Efes želi da dovede Donatasa Motiejunasa, ali prvo se pita Crvena zvezda.

nadolu Efes želi Donatasa Motiejunasa pita se Zvezda Izvor: MN PRESS

Anadolu Efes je na zadatku dovođenja Donatasa Motiejunasa. Iskusni litvanski centar došao je u Crvenu zvezdu tokom prošle sezone, djelovao je kao jedan od lidera tima da bi pred kraj izgubio mjesto u 12 i na kraju je čak poslan kući prije kraja takmičarske godine. 

Sada u Istanbulu žele da vide litvanskog veterana, ali kako prenose litvanski mediji Crvena zvezda prvo mora da donese odluku da li će nastaviti saradnju sa 35-godišnjim centrom. 

Navodno postoji šansa da se nekadašnji NBA igrač vrati u Beograd i ponovo obuče crveno-bijeli dres, ali nije Zvezda jedina zainteresovana. Pored Anadolu Efesa još nekoliko evroligaša raspitivalo se za usluge Motiejunasa koga mnogi vide kao idealnu treću opciju na mjestu "petice".

Od NBA do EL veterana

Motiejunas je došao u Crvenu zvezdu iz Monaka, a karijeru je počeo u Žalgirisu da bi potom prešao u Aisčiai, pa u Beneton i Prokom. Igrao je godinama u NBA ligi za Hjuston i Nju Orelans Pelikanse, a nakon epizode u Kini potpisao je za San Antonio. Na kraju je poslije nove epizode u Kini proveo četiri sezone u Monaku.

Na kraju je posle ispadanja iz tima prošlu sezonu završio sa prosjekom od 6,1 poena, 1,8 skokova i 0,8 asistencija za samo 13 minuta u proseku na terenu. 

Tagovi

KK Crvena zvezda Donatas Motiejunas košarka Efes

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