Tomaš Satoranski odjavio Barselonu, dolazi li u Crvenu zvezdu?

Barselona nije uspjela da osvoji titulu šampiona Španije, a Tomaš Satoranski poslije poraza oprostio se od kluba.

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Iskusni Tomaš Satoranski (34) otkrio je da karijeru sigurno neće nastaviti u Barseloni. Čeh koji je jedan od najzvučnijih imena Evrolige nije krio nezadovoljstvo zbog loših mečeva španskog velikana, kao i zbog plana koji nije ispoštovan. Na kraju, navijači Zvezde ga već vide u crveno-bijelom, pošto se prethodnih dana nagovještavao dolazak bivšeg NBA asa.

Barselona nije uspjela da osvoji ACB ligu i malo je reći da je Satoranski razočaran zbog toga: "Mislio sam da ćemo imati projekat koji će trajati mnogo godina. Ta ideja je, treba priznati, bila jasna - vjerovao sam da će Šaras Jasikevičijus ostati još dugo, da će Nikola Mirotić takođe ostati više godina i to je bio jedan od temelja na kojima smo planirali da se takmičimo. Međutim, mislim da se to nije ostvarilo", započeo je.

Satoranski je bez dlake na jeziku pohvalio rad trenera Fenerbahčea Šarunasa Jasikevičijusa. "Takođe, treba uzeti u obzir i sljedeće: često se to zaboravlja, ali mislim da se dolaskom Šarasa liga mnogo promijenila, na način koji uopšte nisam očekivao. Od tog trenutka, pa do dolaska Ćavija, počeli smo da igramo bolje, ali mislim da smo tada izgubili jedan od najboljih perioda ili jedan od najboljih pravaca u razvoju tima", zaključio je Tomaš Satoranski.

Satoranski je u Barselonu stigao 2022. kao NBA pojačanje, a već naredne godine sa španskim timom postao je šampion ACB lige. Međutim, planovi ovog tima nisu išli kako se očekivalo, na mjesto trenera stigao je Đoan Penjaroja, pa iako je tim izgledao zvučno zbog imena koja su ga činila, Barselona je na terenu izgledala kao potpuni promašaj. Može se reći da je po dolasku Ćavija Paskvala Barsa zaigrala znatno bolje, ali svakako nije bilo dovoljno da se savlada ni moćna Valensija.

Na kraju, spekulacije o dolasku Tomaša Satoranskog u Crvenu zvezdu mogle bi da postanu sve glasnije. Klub je već objavio dolazak Kris Džonsa, tu je i španski trener Ibon Navaro, a kako stvari stoje, moguće je da će i Čeh uskoro zadužiti opremu kluba sa Malog Kalemegdana.

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