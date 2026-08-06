Balša Koprivica: "Koje domaće igrače Partizan da dovede? Odlazili su nezadovoljni"

Balša Koprivica komentariše trenutnu situaciju u Partizanu i potrebu za više domaćih igrača ocenjujući zašto crno-beli ne mogu da ih dovedu više.

Izvor: Inaki Esnaola / Gonzales Photo / Profimedia

Povremeni srpski reprezentativac Balša Koprivica napustio je 2025. godine Partizan, pa je preko Baščešehira stigao ovog ljeta u San Pablo Burgos, ali i dalje prati pomno dešavanja u taboru crno-bijelih. Ovog ljeta došlo je do ozbiljne rekonstrukcije tima koja mu djeluje zanimljivo.

"Prelazni rok je veoma interesantan. Ekipa je napravljena oko Karlika Džounsa, što je dobra odluka", ocijenio je Koprivica u intervjuu za "Meridijan Sport" i potom je dodao: "Profili igrača koji su dovedeni možda nisu toliko zvučni koliko su navijači očekivali, ali mislim da će sve to dobro funkcionisati. Nedostaje još jedan talentovan skorer, ali ne sumnjam da će uprava uspjeti to da riješi".

Prema riječima Balše Koprivice, volio bi da vidi Partizan sa više domaćih igrača, da je to trend koji je sada pratila i Crvena zvezda, tako da je pitanje kako će "vječiti" izgledati kada dođe do smjene generacija.

"Vidjeli smo kako se završila prošla sezona i apsolutno mislim da bi trebalo da bude više domaćih igrača. Međutim, postoji mnogo razloga zašto to nije slučaj. Prvo pitanje je koje domaće igrače uopšte možeš da dovedeš. Kada se pogleda, mnogi domaći igrači koji su napustili Partizan u posljednje tri-četiri godine na neki način su bili nezadovoljni. Čak je i Crvena zvezda krenula sličnim putem i ima sve manje domaćih igrača", rekao je Koprivica i zaključio:

"Biće interesantno vidjeti kako će večiti izgledati kada dođe do smjene generacija i da li će tada uopšte biti više domaćih igrača".

Ko je stigao u Partizan?

Izvor: Orsini / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovog ljeta vrlo je "prometno" u Partizanu i kao što je poznato ugovore su produžili Vanja Marinković, Tonje Džekiri i Karlik Džouns, dok su stigla i zanimljiva pojačanja. Partizan je doveo još i Dereka Vilisa, Kajla Olmena, Kevarijusa Hejsa, Lamara Stivensa, Alesandra Pajolu, Nikolu Tanaskovića i Luku Vildozu.

Partizan se, za sada, javno zahvalio sljedećim igračima i poželeo im sreću u nastavku karijere:

Dvejnu Vašingtonu (prešao u Bajern)

Niku Kalatesu (prešao u PAOK)

Sterlingu Braunu (otišao u Žalgiris, Partizan dobio obeštećenje)

Dilanu Osetkovskom (prešao u Valensiju)

Isaku Bongi (platio 700.000 evra da pređe u Panatinaikos)

Aleksa Radanov (otišao iz kluba, traži novi tim)

Šejk Milton

Bruno Fernando (prešao u Efes)

Aleksej Pokuševski

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