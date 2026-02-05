logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Reprezentativac Srbije trejdovan u NBA šampiona

Reprezentativac Srbije trejdovan u NBA šampiona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Balša Koprivica nije nikada zaigrao u NBA ligi, a sada je promenjen klub koji ima prava na njega.

balsa koprivica trejdovan u nba Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Srpski reprezentativac Balša Koprivica trejdovan je tokom noći u Oklahomu, odnosno NBA šampion dobio je prava na njega u sklopu dogovora sa Jutom. U pitanju je "dil" koji je sve iznenadio, posebno jer je Koprivica već odavno u Evropi i male su bile šanse da opet zaigra u NBA, a ako odluči da ide preko bare - moraće u redove Tandera.

Oklahoma je inače kupila prava na Koprivicu, odnosno njegova prava je dobila u zamjenu za keš - s tim da nije poznato koliko je Juta zaradila na ovom poslu.


Bilo kako bilo, Koprivica sada zna da Tanderi polažu prava na njega, a ostaje da se vidi da li će ikada zaigrati u NBA. Inače je 2021. godine izabran na draftu od strane Šarlota kao 57. pik, nakon što je ostavio jako lijep utisak na koledžu Florida stejt na kome je igrao dvije godine. Ipak, umjesto u NBA - došao je u Partizan i tamo ostao sve do prošlog ljeta.

Izvor: MN PRESS

Trenutno je član Bahčešehira, turskog kluba u kome je do skoro radio i Nemanja Bjelica, a u kome ove sezone u Evrokupu ima neveliku ulogu i prosječno bilježi 5,4 poena i 3,5 skokova.

Dok se čeka trejd Bogdana Bogdanovića, vrijedi reći i da su trejdovana prava na Vanju Marinkovića koji nikada nije igrao u NBA.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:10
Balša Koprivica intervju za MONDO
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Dok se čeka trejd Bogdana Bogdanovića, vrijedi reći i

Tagovi

Balša Koprivica NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC