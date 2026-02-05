Reprezentativac Srbije trejdovan u NBA šampiona

Srpski košarkaš Balša Koprivica nije nikada zaigrao u NBA ligi, a sada je promenjen klub koji ima prava na njega.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Srpski reprezentativac Balša Koprivica trejdovan je tokom noći u Oklahomu, odnosno NBA šampion dobio je prava na njega u sklopu dogovora sa Jutom. U pitanju je "dil" koji je sve iznenadio, posebno jer je Koprivica već odavno u Evropi i male su bile šanse da opet zaigra u NBA, a ako odluči da ide preko bare - moraće u redove Tandera.

Oklahoma je inače kupila prava na Koprivicu, odnosno njegova prava je dobila u zamjenu za keš - s tim da nije poznato koliko je Juta zaradila na ovom poslu.

The 15th deal of NBA Trade Season: Oklahoma City has acquired the draft rights to center Balša Koprivica from Utah in exchange for cash considerations.https://t.co/w9BUSJQc08 — Marc Stein (@TheSteinLine)February 5, 2026



Bilo kako bilo, Koprivica sada zna da Tanderi polažu prava na njega, a ostaje da se vidi da li će ikada zaigrati u NBA. Inače je 2021. godine izabran na draftu od strane Šarlota kao 57. pik, nakon što je ostavio jako lijep utisak na koledžu Florida stejt na kome je igrao dvije godine. Ipak, umjesto u NBA - došao je u Partizan i tamo ostao sve do prošlog ljeta.

Izvor: MN PRESS

Trenutno je član Bahčešehira, turskog kluba u kome je do skoro radio i Nemanja Bjelica, a u kome ove sezone u Evrokupu ima neveliku ulogu i prosječno bilježi 5,4 poena i 3,5 skokova.

Dok se čeka trejd Bogdana Bogdanovića, vrijedi reći i da su trejdovana prava na Vanju Marinkovića koji nikada nije igrao u NBA.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 03:10 Balša Koprivica intervju za MONDO Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

Dok se čeka trejd Bogdana Bogdanovića, vrijedi reći i