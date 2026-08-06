Džozef Parker oslobođen nakon najsmješnijeg objašnjenja za doping: "Nisam ja koristio kokain, prenijeli su mi"

Džozefu Parkeru je pronađen kokain prilikom testiranja na doping, ali je oslobođen pošto je dao objašnjenje kako je do toga došlo.

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Džozef Parker je dobio dozvolu da se vrati u ring i da opet boksuje. Odslužio je tromjesečnu suspenziju jer je pao na doping testu na kokain. Obično su znatno ozbiljnije kazne za ovakve slučajeve, ali je Novozelanđanin uspio da se izvuče jer je pružio legitimno objašnjenje.

Mnogi se smiju tom objašnjenju i tvrde da je nemoguće da se tako nešto desilo, ali je konačna odluka donijeta od strane britanske antidoping agencije (UKAD) koja je potvrdila da je suspenzija završena. On je pao na doping testu pošto je bio pozitivan na kokain dan poslije poraza od Fabija Vardlija.

"Tog 6. marta 2026. godine je gospodin Parker dostavio nama dokaze uz tvrdnje da je do izloženosti došlo zbog njegovog nutricioniste koji je koristio kokain dok su se pripremali za borbu. Njegov nutricionista je u izjavi naveo da je regularno koristio kokain u nedjeljama prije borbe", navodi se u saopštenju.

Nije prvi put da je Parker pao na doping testu, ali će se vratiti u ring. Nekadašnji šampion u teškoj kategoriji ima rekord od 36 pobjeda i četiri poraza, a pojas je izgubio u borbi sa Entonijem Džošuom.

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(MONDO)