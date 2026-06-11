Na današnji dan 1951. godine, rođen je Marijan Beneš, jedan od najboljih jugoslovenskih boksera svih vremena.
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk
Marijan Beneš je rođen 11. juna 1951. godine u Beogradu, djetinjstvo je proveo u Tuzli, gdje je i počeo svoje "druženje sa rukavicama".
Sa šesnaest godina se preselio u banjalučku Slaviju, u kojoj je, kao amater, ostao do kraja bokserske karijere i za to vrijeme osvojio devet titula šampiona BiH i četiri trofeja prvaka bivše Jugoslavije.
Godine 1973. na Evropskom amaterskom prvenstvu u Beogradu, okitio se zlatnom medaljom, nakon čega je odlučio da se okuša na profesionalnom nivou. I nije pogriješio, a dokaz za to dobio je 17. marta 1979. godine, kada je nokautom u četvrtoj rundi, u "do vrha" ispunjenoj dvorani "Borik" sagrađenoj četiri godine ranije, savladao Francuza Žilbera Koena i postao profi-prvak Starog kontinenta!
VIDEO
Vidi opis
"Čelična pesnica" Banjaluke Marijan Beneš danas bi slavio 75. rođendan (FOTO, VIDEO)
Skloni opis
Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 5 1 / 5
Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 5 2 / 5
Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 5 3 / 5
Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 5 4 / 5
Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 5 5 / 5
Uvijek je u medijskim istupima naglašavao da je Jugosloven i Banjalučanin i da sve što je ikada stekao u boksu je poklonio gradu na Vrbasu.
"Sve titule koje sam osvojio, a bilo ih je mnogo, darovao sam mojoj Banjaluci", govorio je Beneš, koji se iz boksa povukao 1983. godine poslije teške povrede oka.
Preminuo je 4. septembra 2018. godine u Banjaluci, nakon teške bolesti.
Vidi opis
"Čelična pesnica" Banjaluke Marijan Beneš danas bi slavio 75. rođendan (FOTO, VIDEO)
Skloni opis
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 1 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 2 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 3 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 4 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 5 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 6 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 7 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 8 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 9 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 10 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 11 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 12 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 13 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 14 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 15 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 16 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 17 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 18 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 19 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 20 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 21 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 22 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 23 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 24 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 25 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 26 / 27
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 27 27 / 27
Vidi opis
"Čelična pesnica" Banjaluke Marijan Beneš danas bi slavio 75. rođendan (FOTO, VIDEO)
Skloni opis
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 1 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 2 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 3 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 4 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 5 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 6 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 7 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 8 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 9 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 10 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 11 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 12 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 13 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 14 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 15 / 16
Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 16 16 / 16
(MONDO)