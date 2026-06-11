logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Čelična pesnica" Banjaluke Marijan Beneš danas bi slavio 75. rođendan (FOTO, VIDEO)

"Čelična pesnica" Banjaluke Marijan Beneš danas bi slavio 75. rođendan (FOTO, VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Na današnji dan 1951. godine, rođen je Marijan Beneš, jedan od najboljih jugoslovenskih boksera svih vremena.

Marijan Beneš danas bi slavio 75. rođendan Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Marijan Beneš je rođen 11. juna 1951. godine u Beogradu, djetinjstvo je proveo u Tuzli, gdje je i počeo svoje "druženje sa rukavicama".

Sa šesnaest godina se preselio u banjalučku Slaviju, u kojoj je, kao amater, ostao do kraja bokserske karijere i za to vrijeme osvojio devet titula šampiona BiH i četiri trofeja prvaka bivše Jugoslavije.

Godine 1973. na Evropskom amaterskom prvenstvu u Beogradu, okitio se zlatnom medaljom, nakon čega je odlučio da se okuša na profesionalnom nivou. I nije pogriješio, a dokaz za to dobio je 17. marta 1979. godine, kada je nokautom u četvrtoj rundi, u "do vrha" ispunjenoj dvorani "Borik" sagrađenoj četiri godine ranije, savladao Francuza Žilbera Koena i postao profi-prvak Starog kontinenta!

Uvijek je u medijskim istupima naglašavao da je Jugosloven i Banjalučanin i da sve što je ikada stekao u boksu je poklonio gradu na Vrbasu.

"Sve titule koje sam osvojio, a bilo ih je mnogo, darovao sam mojoj Banjaluci", govorio je Beneš, koji se iz boksa povukao 1983. godine poslije teške povrede oka.

Preminuo je 4. septembra 2018. godine u Banjaluci, nakon teške bolesti.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boks Marijan Beneš

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC