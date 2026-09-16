Pljušte potpisi u Lučanima: Poslije Mladenovića stigao još jedan bivši reprezentativac Srbije

Bivši fudbaler Borca iz Čačka Branko Jovičić će u narednoj sezoni braniti boje Mladosti iz Lučana.
Mladost iz Lučana dobila je još jedno veliko pojačanje. Novi fudbaler superligaša je Branko Jovičić (33), iskusni vezista koji je tokom karijere nastupao za Crvenu zvezdu, LASK, Amkar i Ural, a iza sebe ima i dvije utakmice za reprezentaciju Srbije.
Jovičić će u Lučanima donijeti veliko iskustvo, posebno iz perioda provedenog na Marakani. Dres Crvene zvezde nosio je od 2017. do 2020. i sa crveno-bijelima osvojio tri uzastopne titule prvaka Srbije. Bio je i dio ekipe koja je 2018. preko Salcburga izborila plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Za Zvezdu je odigrao 78 utakmica u svim takmičenjima.
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Poslije odlaska iz Beograda nastavio je karijeru u Rusiji i Austriji. Posebno se zadržao u LASK-u, za koji je upisao više od 100 nastupa i igrao na evropskoj sceni. U Srbiju se vratio 2025, kada je kao slobodan igrač potpisao za TSC iz Bačke Topole.
Jovičić, koji igra na poziciji zadnjeg veznog, sada će pokušati da pomogne Mladosti u nastavku sezone. Lučanci su prethodno angažovali još jedno poznato ime - Filipa Mladenovića, pa je jasno da klub u nastavak takmičenja ulazi sa znatno iskusnijim sastavom.
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