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Pljušte potpisi u Lučanima: Poslije Mladenovića stigao još jedan bivši reprezentativac Srbije

Pljušte potpisi u Lučanima: Poslije Mladenovića stigao još jedan bivši reprezentativac Srbije

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Bivši fudbaler Borca iz Čačka Branko Jovičić će u narednoj sezoni braniti boje Mladosti iz Lučana.

Branko Jovičić potpisao za Mladost iz Lučana Izvor: MN PRESS

Mladost iz Lučana dobila je još jedno veliko pojačanje. Novi fudbaler superligaša je Branko Jovičić (33), iskusni vezista koji je tokom karijere nastupao za Crvenu zvezdu, LASK, Amkar i Ural, a iza sebe ima i dvije utakmice za reprezentaciju Srbije.

Jovičić će u Lučanima donijeti veliko iskustvo, posebno iz perioda provedenog na Marakani. Dres Crvene zvezde nosio je od 2017. do 2020. i sa crveno-bijelima osvojio tri uzastopne titule prvaka Srbije. Bio je i dio ekipe koja je 2018. preko Salcburga izborila plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Za Zvezdu je odigrao 78 utakmica u svim takmičenjima.

Poslije odlaska iz Beograda nastavio je karijeru u Rusiji i Austriji. Posebno se zadržao u LASK-u, za koji je upisao više od 100 nastupa i igrao na evropskoj sceni. U Srbiju se vratio 2025, kada je kao slobodan igrač potpisao za TSC iz Bačke Topole.

Jovičić, koji igra na poziciji zadnjeg veznog, sada će pokušati da pomogne Mladosti u nastavku sezone. Lučanci su prethodno angažovali još jedno poznato ime - Filipa Mladenovića, pa je jasno da klub u nastavak takmičenja ulazi sa znatno iskusnijim sastavom.

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Tagovi

Branko Jovičić FK Mladost Lučani fudbal Superliga Srbije transferi

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