Bivši fudbaler Borca iz Čačka Branko Jovičić će u narednoj sezoni braniti boje Mladosti iz Lučana.

Izvor: MN PRESS

Mladost iz Lučana dobila je još jedno veliko pojačanje. Novi fudbaler superligaša je Branko Jovičić (33), iskusni vezista koji je tokom karijere nastupao za Crvenu zvezdu, LASK, Amkar i Ural, a iza sebe ima i dvije utakmice za reprezentaciju Srbije.

Jovičić će u Lučanima donijeti veliko iskustvo, posebno iz perioda provedenog na Marakani. Dres Crvene zvezde nosio je od 2017. do 2020. i sa crveno-bijelima osvojio tri uzastopne titule prvaka Srbije. Bio je i dio ekipe koja je 2018. preko Salcburga izborila plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Za Zvezdu je odigrao 78 utakmica u svim takmičenjima.

Vidi opis Pljušte potpisi u Lučanima: Poslije Mladenovića stigao još jedan bivši reprezentativac Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Poslije odlaska iz Beograda nastavio je karijeru u Rusiji i Austriji. Posebno se zadržao u LASK-u, za koji je upisao više od 100 nastupa i igrao na evropskoj sceni. U Srbiju se vratio 2025, kada je kao slobodan igrač potpisao za TSC iz Bačke Topole.

Jovičić, koji igra na poziciji zadnjeg veznog, sada će pokušati da pomogne Mladosti u nastavku sezone. Lučanci su prethodno angažovali još jedno poznato ime - Filipa Mladenovića, pa je jasno da klub u nastavak takmičenja ulazi sa znatno iskusnijim sastavom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!