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Filip Mladenović u Superligi Srbije: Bivši reprezentativac se vratio poslije 13 godina

Filip Mladenović u Superligi Srbije: Bivši reprezentativac se vratio poslije 13 godina

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Lijevi bek Filip Mladenović u narednom periodu igraće za Mladost iz Lučana.

Filip Mladenović prešao u Mladost iz Lučana Izvor: MN PRESS

Sam kraj prelaznog roka u Srbiji doneo je i jednu od najvećih senzacija na tržištu u Superligi. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i dugogodišnji reprezentativac Srbije Filip Mladenović (35) novi je fudbaler Mladosti iz Lučana, sa kojom je potpisao ugovor nakon što je završio inostranu karijeru.

Lijevi bek koji je tokom karijere nastupao za Borac iz Čačka, Crvenu zvezdu, BATE Borisov, Keln, Standard Lijež, Lehiju iz Gdanjska, Legiju iz Varšave, Panatinaikos i Karagumruk sada će ponovo nastupati u srpskom fudbalu. Prošlo je gotovo 13 godina od kako je otišao iz Srbije, u koju se vraća kao jedno od najvećih pojačanja u istoriji Mladosti.

Mladenović je svojevremeno odigrao devet mečeva za mladu reprezentaciju, a zatim je 34 puta oblačio dres seniorskog tima Srbije. 

Mladost iz Lučana poznata je po kreiranju izuzetno iskusnih ekipa, pa nije rijedak slučaj da osim dvojice bonusa svi ostali fudbaleri na terenu budu igrači sa bogatim iskustvom - kako u srpskom fudbalu, tako i u inostranstvu. Mladenović se fantastično uklapa u taj profil, pogotovo nakon odlazaka dvojice ljevonogih defanzivaca iz Lučana, Lekovića i Udovičića.

Tagovi

Filip Mladenović fudbal FK Mladost Lučani

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