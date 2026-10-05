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Novak Đoković oborio jedini rekord koji nije želio: Opet je pao Rodžer Federer

Novak Đoković oborio jedini rekord koji nije želio: Opet je pao Rodžer Federer

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković nastavlja da pomjera granice i piše istoriju "belog sporta".

Novak Đoković najstariji finalista turnira iz serije 500 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nastavlja da pomjera granice u "belom sportu". Plasmanom u finale turnira iz serije 500 u Pekingu, postao je nastariji teniser kojem je to pošlo za rukom sa 39 godina i četiri mjeseca. Tako je svrgnuo velikog rivala Rodžera Federera koji je do ovog momenta bio na vrhu liste kao finalista Bazela sa 38 godina i dva mjeseca.

Ovo je poslije Vimbldona i Australijan Opena definitvno najomiljeniji turnir srpskog asa, a ukoliko osvoji sedmu titulu biće to jedan od najvećih podviga u njegovoj karijeri.

Osim što je oborio ovaj "neslavni" rekord po broju godina, Novak je izjednačio dostignuće svog najvećeg idola, Monike Seleš. Vezao je 33 pobjede u nizu, koliko je i legendarna Novosađanka imala na Australijan Openu i u utorak će igrati da ga obori.

Koje rekorde je Đoković oborio u Pekingu?

Prije početka ovog turnira, ispred Đokovića su bili Rafael Nadal sa 31 uzastopnom pobjedom na Rolan Grosu i pomenuta Monika Seleš sa 33. Đoković je prestigao Španca, izjednačio se sa Seleš i igraće za apsolutni rekord u utorak od 13 časova protiv Australijanca Aleksa De Minora.

Srpski as je ranije stigao i legendarnog Džimija Konorsa i nekada velikog rivala Rodžera Federera, pošto je stigao do trećeg četvrtfinala u sezoni, 21. put u karijeri. 

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Rodžer Federer

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