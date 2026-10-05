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Đoković na De Minora u finalu Pekinga: Poznato kad se igra meč koji ima dupli ulog

Đoković na De Minora u finalu Pekinga: Poznato kad se igra meč koji ima dupli ulog

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Australijanac Aleks De Minor stoji na putu Novaka Đokovića do sedme titule u Pekingu.

Kad se igra finale Pekinga Đoković De Minor Izvor: ADEK BERRY / AFP /Meng Gao / Alamy/ Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće u finalu turnira u Pekingu protiv Australijanca Aleksa De Minora. Meč je na programu u utorak od 13 časova, a srpski as će imati manje vremena za odmor od rivala.

De Minor je svoj meč završio za sat i po vremena, pošto mu je polufinalni duel predao Hubert Hurkač. S druge strane, ni Đoković nije meč priveo kraju iako je vodio sa 7:5, 5:3, pošto je Danil Medvedev diskvalifikovan nakon što je pogodio igrača lopticom u glavu.

Đoković vs. De Minor

Đoković i De Minor su se u karijeri sastajali pet puta i srpski as vodi u međusobnom skoru sa 4-1. Imali su tri okršaja na ATP turu i sva tri je dobio Novak, dok je Australijanac jedino slavio u Junajted kupu za nacionalnu selekciju. Srpski GOAT je bio bolji u posljednja tri duela - Monte Karlo i dva puta Vimbldon. Ove godine se nisu sastajali i Đoković po pravilu lako izlazi na kraj sa aktuelnim devetim igračem planete.

Biće to ujedno i bitka za bolji plasman na ATP listi, ako Đoković osvoji sedmu titulu u Pekingu, prestići će i Aleksa De Minora i Frensisa Tijafoa i zauzeti osmu poziciju. U top 10 se već vratio i nastavio potjeru za vječnim rekordom Rodžera Federera koji je proveo 968 nedjelja u Top 10. Đoković će od ponedjeljka započeti 960. nedjelju.

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Tagovi

Novak Đoković Aleks de Minor Tenis

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