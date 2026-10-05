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Đoković vikao na Troickog i ložu: "Niste tu, ovaj gleda dole"

Đoković vikao na Troickog i ložu: "Niste tu, ovaj gleda dole"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković vikao je na Viktora Troickog i svoju ložu. Nije mu se svidjelo što su neaktivni i što mu ne daju više savjeta.

Novak Đoković viče na Viktora Troickog Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković je igrao protiv Danila Medvedeva u polufinalu turnira u Pekingu. Igrali su neke spektakularne poene, prvi set trajao je skoro sat i 20 minuta. Ali u drugom je Novak imao određene probleme i tražio pomoć svog tima.

Tako je bilo u pauzi između četvrtog i petog gema. Tada se naljutio na trenera Viktora Troickog i ljude iz njegovog stručnog štaba. Tražio je od njih savete i pomoć. I da budu aktivniji.

"Učestvujte ljudi, niste tu. Ovaj cijeli gem gleda dole", vikao je Đoković.

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Novak Ðoković viče na Troickog i ložu
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Bodrili su ga i ohrabrili poslije toga, dali mu određene savjete, ali je Novak tražio još više od njih.

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Tagovi

Novak Đoković Viktor Troicki Tenis

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