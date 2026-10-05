Novak Đoković vikao je na Viktora Troickog i svoju ložu. Nije mu se svidjelo što su neaktivni i što mu ne daju više savjeta.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković je igrao protiv Danila Medvedeva u polufinalu turnira u Pekingu. Igrali su neke spektakularne poene, prvi set trajao je skoro sat i 20 minuta. Ali u drugom je Novak imao određene probleme i tražio pomoć svog tima.

Tako je bilo u pauzi između četvrtog i petog gema. Tada se naljutio na trenera Viktora Troickog i ljude iz njegovog stručnog štaba. Tražio je od njih savete i pomoć. I da budu aktivniji.

"Učestvujte ljudi, niste tu. Ovaj cijeli gem gleda dole", vikao je Đoković.

Pogledajte 00:20 Novak Ðoković viče na Troickog i ložu Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Bodrili su ga i ohrabrili poslije toga, dali mu određene savjete, ali je Novak tražio još više od njih.

Vidi opis Đoković vikao na Troickog i ložu: "Niste tu, ovaj gleda dole" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!