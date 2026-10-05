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Medvedev doživio Đokovićevu sudbinu: Pogledajte zašto je Rus diskvalifikovan u Pekingu

Medvedev doživio Đokovićevu sudbinu: Pogledajte zašto je Rus diskvalifikovan u Pekingu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ruski teniser Danil Medvedev diskvalifikovan je u finišu drugog seta polufinala u Pekingu jer je pogodio navijača lopticom u glavu.

Danil Medvedev diskvalifikovan sa turnira u Pekingu Izvor: Eurosport/Printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu, nakon što je Rus Danil Medvedev diskvalifikovan pri rezultatu 7:5, 5:3. Trenutno šesti teniser svijeta je udario lopticu nakon što je poen već pripao srpskom asu i pogodio navijača u glavu.

Odmah je na teren sišao supervizor, većalo se da li će ga diskvalifikovati i na kraju je odlučeno da je meč gotov. Pogledajte kako je Medvedev sam sebi presudio u polufinalu Pekinga:

Ovo je sve podsjetilo na situaciju sa US Opena 2020. godine, kada je Đoković diskvalifikovan jer je slučajno pogodio u vrat linijskog sudiju. U tom momentu bio je najveći favorit za osvajanje grend slema u Njujorku.

Medvedevu se sve vratilo

Ruski teniser je često nesportski gestikulirao i glumatao tokom meča sa Đokovićem, a u jednom momentu ga je ismijavao zbog zdravstvenih problema.

Đoković je napravio rani brejk u drugom setu, uspio je Medvedev da uzvrati, ali je potom ponovo pokleknuo na servisu. Zbog toga je bio isfrustriran i bijes je iskalio na loptici.

Navijač koji je pogođen u glavu, prvo je dugo sjedio sa rukama na licu, a onda je u pratnji obezbjeđenja izašao sa stadiona.

Đoković će u za sedmu titulu u Pekingu igrati protiv Aleksa De Minora, kojem je meč zbog povrede predao Hubert Hurkač.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Danil Medvedev

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