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Papa ispravio predsjednika Crne Gore: "Đoković iz Crne Gore? Novak je Srbin"

Papa ispravio predsjednika Crne Gore: "Đoković iz Crne Gore? Novak je Srbin"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Prilikom posjete predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića Papi Lavu XIV je došlo do razgovora i o Novaku Đokoviću.

papa rekao jakovu milatovicu da je novak djokovic srbin Izvor: X/@SerbiaBased/Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković igraće u Pekingu za plasman u finale turnira. Za to vrijeme je najveći igrač svih vremena bio tema i na potpuno drugoj strani svijeta. Prilikom posjete predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića Vatikanu i papi Lavu XIV je došlo do interesantnog razgovora između njih dvojice.

Milatović mu je poklonio posebno izrađen teniski reket sa crnogorskim državnim simbolima. Onda je spomenuo Novaka Đokovića i rekao mu da je srpski teniser iz Crne Gore. Tada ga je papa ispravio i rekao da je Đoković Srbin.

"Da, da, ali znate, on voli Crnu Goru", odgovorio mu je Milatović i na to dobio odgovor "U redu, hvala vam puno".

Taj dio razgovora uhvatile su i kamere, posebno momenat odgovora pape i snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama.

Đoković: "Pobijedio sam najboljeg na svijetu"

Novak je u četvrtfinalu turnira u Pekingu šokirao Sašu Zvereva i savladao ga poslije preokreta (4:6, 6:4, 6:4). Poslije meča nije krio zadovoljstvo.

"Očigledno sam veoma srećan što sam pobijedio vjerovatno najboljeg igrača na svijetu u ovom trenutku. Saša Zverev igra nevjerovatno u kontinuitetu, naročito tokom posljednjih nekoliko mjeseci, a osvojio je i US Open. Oduvijek je bio vrhunski igrač", rekao je Đoković i dodao da se nada da će biti dovoljno svjež u meču protiv Danila Medvedeva koji se igra danas od 13 časova.

BONUS VIDEO:

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01:11
Novak Đoković tražio medicinski tajm-aut u Pekingu
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

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Tagovi

papa Novak Đoković Crna Gora Jakov Milatović

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