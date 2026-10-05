Prilikom posjete predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića Papi Lavu XIV je došlo do razgovora i o Novaku Đokoviću.

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Novak Đoković igraće u Pekingu za plasman u finale turnira. Za to vrijeme je najveći igrač svih vremena bio tema i na potpuno drugoj strani svijeta. Prilikom posjete predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića Vatikanu i papi Lavu XIV je došlo do interesantnog razgovora između njih dvojice.

Milatović mu je poklonio posebno izrađen teniski reket sa crnogorskim državnim simbolima. Onda je spomenuo Novaka Đokovića i rekao mu da je srpski teniser iz Crne Gore. Tada ga je papa ispravio i rekao da je Đoković Srbin.

#PapaLeãoXIV recebeu na manhã deste sábado, 3 de outubro, o presidente de #Montenegro , Jakov Milatović.https://t.co/ISokOpjk0Q https://t.co/Vhf72pyLLk — Vatican News (@vaticannews_pt)October 3, 2026

"Da, da, ali znate, on voli Crnu Goru", odgovorio mu je Milatović i na to dobio odgovor "U redu, hvala vam puno".

Taj dio razgovora uhvatile su i kamere, posebno momenat odgovora pape i snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama.

Đoković: "Pobijedio sam najboljeg na svijetu"

Vidi opis Papa ispravio predsjednika Crne Gore: "Đoković iz Crne Gore? Novak je Srbin" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Novak je u četvrtfinalu turnira u Pekingu šokirao Sašu Zvereva i savladao ga poslije preokreta (4:6, 6:4, 6:4). Poslije meča nije krio zadovoljstvo.

"Očigledno sam veoma srećan što sam pobijedio vjerovatno najboljeg igrača na svijetu u ovom trenutku. Saša Zverev igra nevjerovatno u kontinuitetu, naročito tokom posljednjih nekoliko mjeseci, a osvojio je i US Open. Oduvijek je bio vrhunski igrač", rekao je Đoković i dodao da se nada da će biti dovoljno svjež u meču protiv Danila Medvedeva koji se igra danas od 13 časova.

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Pogledajte 01:11 Novak Đoković tražio medicinski tajm-aut u Pekingu Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)