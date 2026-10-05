Papa ispravio predsjednika Crne Gore: "Đoković iz Crne Gore? Novak je Srbin"

Prilikom posjete predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića Papi Lavu XIV je došlo do razgovora i o Novaku Đokoviću.
Novak Đoković igraće u Pekingu za plasman u finale turnira. Za to vrijeme je najveći igrač svih vremena bio tema i na potpuno drugoj strani svijeta. Prilikom posjete predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića Vatikanu i papi Lavu XIV je došlo do interesantnog razgovora između njih dvojice.
Milatović mu je poklonio posebno izrađen teniski reket sa crnogorskim državnim simbolima. Onda je spomenuo Novaka Đokovića i rekao mu da je srpski teniser iz Crne Gore. Tada ga je papa ispravio i rekao da je Đoković Srbin.
#PapaLeãoXIV recebeu na manhã deste sábado, 3 de outubro, o presidente de #Montenegro , Jakov Milatović.https://t.co/ISokOpjk0Q https://t.co/Vhf72pyLLk— Vatican News (@vaticannews_pt)October 3, 2026
"Da, da, ali znate, on voli Crnu Goru", odgovorio mu je Milatović i na to dobio odgovor "U redu, hvala vam puno".
Taj dio razgovora uhvatile su i kamere, posebno momenat odgovora pape i snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama.
Đoković: "Pobijedio sam najboljeg na svijetu"
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Novak je u četvrtfinalu turnira u Pekingu šokirao Sašu Zvereva i savladao ga poslije preokreta (4:6, 6:4, 6:4). Poslije meča nije krio zadovoljstvo.
"Očigledno sam veoma srećan što sam pobijedio vjerovatno najboljeg igrača na svijetu u ovom trenutku. Saša Zverev igra nevjerovatno u kontinuitetu, naročito tokom posljednjih nekoliko mjeseci, a osvojio je i US Open. Oduvijek je bio vrhunski igrač", rekao je Đoković i dodao da se nada da će biti dovoljno svjež u meču protiv Danila Medvedeva koji se igra danas od 13 časova.
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(MONDO)