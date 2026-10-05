Saša Zverev: "Novak Đoković je igrao kao prije pet godina, ovo je strašno"

Njemački teniser Saša Zverev odgovorio kritičarima koji su ga napali zbog toga što je izgubio od Novaka Đokovića.

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Novak Đoković je napravio veliko iznenađenje u četvrfinalu Pekinga i izbacio Sašu Zvereva (2:1), vjerovatno najboljeg igrača svijeta u 2026. godini. Zverev je igrao zaista vrhunski tenis tokom čitave kalendarske godine, nastupio je u tri grend slem finala i osvojio je Rolan Garos i US Open, zbog čega je bio izraziti favorit protiv Đokovića koji nije igrao mnogo tokom 2026. i već duže vremena ga muče povrede.

Ipak, protiv Zvereva je izgledao kao "onaj stari" Đoković, tako da je podigao nivo svog tenisa u drugom i trećem setu, napravivši veliki preokret protiv Nijemca koji je morao da se "opravda" navijačima za neočekivan poraz. Istakao je da je Đoković igrao kao nekada, dok je i srpski as imao riječi hvale za Nijemca.

Šta je Zverev rekao o Đokoviću?

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"Mislim da je Novak odigrao jedan od svojih najboljih mečeva ove godine. To sigurno", rekao je Zverev na konferenciji za medije poslije meča u Pekingu.

"Nivo je bio zaista visok i bez sumnje je odigrao na svom najboljem nivou. Mislim da je njegova igra sa osnovne linije bila praktično ista kao prije pet godina. Gotovo da nije griješio. Njegovi udarci su bili veoma ravni i prodirali su baš duboko u teren. Vjerovatno je to bio njegov najbolji meč u 2026. godini ili drugi najbolji, poslije pobjede u polufinalu Australijan opena protiv Sinera. Mislim da je pokazao veoma, veoma drugačiji nivo u odnosu na ono što je pokazivao u posljednja dva mjeseca".

Zverev: Mogao sam ovo da izbjegnem

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Uprkos izuzetno visokom nivou tenisa koji je njegov protivnik prikazao, Zverev smatra da je ovaj poraz mogao da izbjegne, odnosno ističe da ima za čim da žali jer je imao svoje prilike

"Ovo je poraz koji sam mogao da izbjegnem. Imao sam prilike da pobijedim u ovom meču. Bilo mi je teško da pogađam mnogo vinera jer je bilo veoma hladno i lopta je nisko odskakala. Bilo je 11 stepeni, pokušavao sam da budem što agresivniji, ali tako je ispalo. ", priznaje Nijemac, koji je u drugom setu imao priliku za brejk i servis za meč, dok je u trećem setu imao još jednu brejk loptu koju nije uspio da iskoristi, dok je s druge strane Đoković iskoristio svoje prilike i tako zakazao polufinale sa Danilom Medvedevim, već danas od 13 časova.

Zverev - Đoković u Šangaju?

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Danas je održan i žrijeb za masters u Šangaju gdje bismo mogli da vidimo novi duel Đokovića i Zvereva, ako obojica stignu do polufinala.

"Sa kakvim raspoloženjem dočekujem Masters u Šangaju? U Šangaju ću nastaviti da vjerujem u svoje sposobnosti. Nadam se da ću igrati još bolje i, naravno, želim da ostvarim bolji rezultat", dodao je njemački teniser koji juri prvo mjesto na ATP listi do kraja godine.

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Pogledajte 01:11 Novak Đoković tražio medicinski tajm-aut u Pekingu Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)