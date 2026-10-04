Nikola Mau: "Ja sumnjao u Đokovića, a on izveo remek-djelo"

Đoković je impresionirao Maua svojom igrom protiv Zvereva, pokazujući da i dalje može da pobijedi najbolje na svijetu.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia/ Pedro PARDO / AFP / Profimedia

Nekadašnji najbolji "dublaš" svijeta Nikola Mau (44) ostao je bez teksta poslije senzacionalne pobjede Novaka Đokovića nad Sašom Zverevim. Gledali smo jedan od najboljih mečeva godine i još jednom je Đoković dokazao da i sa 39 godina može da igra protiv svih, pa i zvanično najboljeg u 2026. godini - Saše Zvereva, osvajača dva grend slema, i vjerovatno budućeg broja jedan na ATP listi.

Nikola Mau, koji je komentarisao meč za "Eurosport", hvalio je i Zvereva i Đokovića za fantastičnu tenisku predstavu, ističući ipak da mu se više dopalo kako je igrao najveći svih vremena - koji je napravio preokret nakon izgubljenog prvog seta. Iako smo vidjeli da je znao da pada energetski na drugim turnirima, ovde je zaigrao bolje i dobio 2:1.

Šta je Mau rekao o Đokoviću?

"Đoković je bio spektakularan, a Zverev takođe", istakao je Nikola Mau:

"Za ovakvu vrstu remek-djela potrebna su dvojica igrača. Ovo je četvrtfinale ATP 500 turnira, ali da ste ovaj meč stavili u finale Mastersa 1000 ili grend slema, sa ovakvim nivoom tenisa, zaista bi bio remek-djelo".

"Ponovo smo gledali velikog Novaka Đokovića, protiv Aleksandra Zvereva koji je odigrao fenomenalan meč, naročito kada je riječ o servisu. Obojica su bili nevjerovatni. Zverev je ubacio čak 80 odsto prvih servisa, a Đoković je i pored toga uspio da mu oduzme servis dva puta. Oduševljen sam Đokovićevim nastupom, posebno kada se zna kroz šta je sve prošao", naglasio je Mau probleme koje je Đoković imao do sada u Pekingu.

"Novak dokazao da može da pobijedi najbolje"

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

"U prva dva meča na turniru djelovao je prilično loše, mučio se i teško pronalazio pravi ritam, a danas je bio na misiji", rekao je Mau poslije meča na "Eurosportu", svjestan da je malo falilo da Đoković ispadne i u prvoj rundi od Bua.

"Želio je da dokaže sebi da je i dalje sposoban da pobijedi najbolje igrače na svijetu. Kakva partija! Imao sam velike sumnje u to da možemo da dostignemo ovakve visine kao danas. Zaista je bilo prelijepo gledati. Sada jedva čekamo da vidimo da li će Đoković uspjeti da se oporavi do polufinala protiv Medvedeva", dodao je on.

Šta dalje za Đokovića?

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Novak Đoković je oborio rekord Rafaela Nadala i ima 32:0 u Pekingu, odnosno dvije pobjede ga dijele od titule i izjednačavanja rezultata Monike Seleš koja ima 34:0 na Australijan openu.

Đoković neće imati mnogo vremena za odmor, pošto je polufinale protiv Danila Medvedeva na programu već u ponedjeljak od 13 časova. Rus je nekoliko sati ranije završio svoj meč, kada je savladao Argentinca Fransiska Serundola u dva seta, igra vrlo dobro u Kini, pa će biti veliki izazov za srpskog asa.

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