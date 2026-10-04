Novak Đoković blista poslije rušenja Zvereva: "Ovo su trenuci zbog kojih još igram"

Srpski teniser nije krio oduševljenje poslije plasmana u polufinale Pekinga.

Izvor: Tennis TV screenshot

Iza njega je ostao Rafael Nadal sa 31 pobjedom, dok mu je još ostalo da prestigne legendarnu Moniku Seleš koja je imala niz od 33 pobjede na Australijan Openu.

Đoković je ponovo pronašao recept za Aleksandra Zvereva i to u momentu kada je Nijemac bio apsolutni favorit. Zverev je posljednji put pobijedio Đokovića prije četiri godine, a srpski as nije krio zadovoljstvo poslije velikog trijumfa.

"These are the kind of moments I still play for” @DjokerNole reacts to his QF win over Zverev #ChinaOpen https://t.co/u59QlUlHTD — Tennis TV (@TennisTV)October 4, 2026

"Da budem iskren, ovo su momenti zbog kojih još igram i takmičim se. Jako sam motivisan kad se osjećam dobro i kada igram protiv najboljih na svijetu pred 15.000 ljudi. Ovo su momenti koji definišu snove svakog tenisera. Da budem iskren, borio sam se ove godine iz različitih razloga, ali sam još uvijek tu, još uvijek motivišem mlađe da zarade svoj novac i drago mi je što nastavljam da guram", rekao je srpski as sa osmijehom na licu.

Đoković neće imati mnogo vremena za odmor, pošto je polufinale sa Danilom Medvedevim na programu u ponedjeljak od 13 časova. Rus je nekoliko sati ranije završio svoj meč, kada je savladao Argentinca Franciska Serundola u dva seta. Njih dvojica su do sada odmjerili snage 15 puta i najbolji svih vremena vodi sa ubjedljivih 10-5.

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