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Novak Đoković oborio još jedan rekord: Ponovo je svrgnuo Nadala sa trona!

Novak Đoković oborio još jedan rekord: Ponovo je svrgnuo Nadala sa trona!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković oborio je rekord sa 32 pobjede na turniru u Pekingu, nadmašivši Nadalov rezultat na Rolan Garosu.

Novak Đoković u Pekingu oborio rekord Rafaela Nadala sa Rolan Garosa Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković pokazao je još jednom da je među najboljima na svijetu, iako mu je 39 godina. Đoković je danas u Pekingu napravio senzacionalan preokret protiv Saše Zvereva i pobijedio ga 2:1, za plasman u polufinale turnira serije 500, gdje ga čeka Danil Medvedev.

Ono što je zanimljivo je da je Đoković protiv najboljeg igrača iz 2026. godine zaista pokazao fantastičan nivo tenisa što je meč bio bliži kraju, možda i zbog toga što je znao da je na korak od još jednog rekorda. I na kraju ga je oborio.

Koji je rekord Đoković oborio u Pekingu?

Novak Đoković ima skor 32-0 na turniru u Pekingu, što nije uspjelo nijednom drugom teniseru. Ne mislimo samo na turnir u Pekingu, nego uopšte bilo koji drugi na svijetu - nikada nijedan teniser nije uspio da na istom turniru veže 32 pobjede, što na kraju još može da popravi ako osvoji pehar.


Interesantno je da je Đoković sada "ukrao" rekord Rafaelu Nadalu, za koji se mislilo da nikada neće biti oboren. Nadal je karijeru završio sa 31-0 na Rolan Garosu, svom najuspješnijem turniru, a malo ko je slutio da će Đoković nadmašiti taj rezultat u Pekingu.

Sad "napada" Moniku Seleš

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Interesantno je da je kod teniserki najuspješnija Monika Seleš koja je imala 33-0 na Australijan openu, tako da će Đoković probati da obori i njen rekord. Za to će biti potrebno da prvo izbaci Danila Medvedeva u polufinalu, dok bi ga u potencijalnom finalu čekao bolji iz duela Hurkač - Aleks de Minor.

Kad se igra Đoković - Medvedev?

Novak Đoković neće imati mnogo vremena za odmor, pošto je polufinale na programu već u ponedjeljak od 13 časova. Rus je nekoliko sati ranije završio svoj meč, kada je savladao Argentinca Fransiska Serundola u dva seta, igra vrlo dobro u Kini, pa će biti veliki izazov za srpskog asa.

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Tagovi

Novak Đoković Rafael Nadal Tenis

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