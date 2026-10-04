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Čudo u Pekingu: Novak Đoković dobio najluđi poen turnira, Saša Zverev nije mogao da vjeruje

Čudo u Pekingu: Novak Đoković dobio najluđi poen turnira, Saša Zverev nije mogao da vjeruje

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković osvojio je spektakularan poen na startu drugog seta, a potom je uspio i da izjednači.

djokovic osvojio poen turnira protiv zvereva Izvor: X/@atptour

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra protiv ovogodišnjeg dvostrukog grend slem šampiona Aleksandra Zvereva u četvrtfinalu turnira u Pekingu, a na startu drugog seta smo vidjeli spektakularan poen koji je pripao srpskom asu.

Ovo je jedan od najnevjerovatnijih poena koje smo vidjeli tokom čitave sezone i definitivno je najavio da je Đoković spreman da uzvrati udarac rivalu poslije izgubljenog prvog seta.

Srpski as je "zakuvao" drop-šotom, Nijemac je stigao ovu nezgodnu loptu i vratio je u Novakovo polje, da bi on sa jedne noge odigrao još jedan nevjerovatan udarac.

Otišla je loptica blizu osnovne linije, a Saši nije ostalo ništa drugo nego da pokuša atraktivnim udarcem kroz noge. Bio je Novak spreman na mreži, ali nije zahvatio lopticu kako treba, još jednom je Zverev stigao do mreže i prebacio je sa druge strane, ali je Novak imao još jedan džoker u rukavu i na kraju slavio...

Pogledajte ovaj nevjerovatni poen:

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:11
Novak Đoković tražio medicinski tajm-aut u Pekingu
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

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Tagovi

Novak Đoković Aleksandar Zverev

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