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David de Hea: "Novak Đoković, najbolji sportista svih vremena?"

David de Hea: "Novak Đoković, najbolji sportista svih vremena?"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Sve je više onih koji vjeruju da u istoriji sporta nije bilo boljeg od Novaka Đokovića.

David de Hea kaže da je Đoković najbolji sportista u istoriji Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković je obezbijedio plasman u polufinale Pekinga, pošto je u četvrtfinalu nakon tri seta i velike borbe savladao Aleksandra Zvereva. To je mnoge ljubitelje sporta širom planete podsjetilo koliko je zapravo dobar Đoković, najbolji teniser svih vremena. Među onima koji su otišli korak dalje je i legendarni španski golman David de Hea.

Iako je tokom karijere imao priliku da prati Kristijana Ronalda i Lionela Mesija, da vidi kako igraju neki od najboljih fudbalera u svojoj generaciji, Davida posebno impresionira ono što radi Novak Đoković. Pratio je četvrtfinale Pekinga i prokomentarisao Novakov nastup protiv Saše Zvereva, dvostrukog osvajača grend slema u ovoj sezoni.

"Novak Đoković. Najbolji sportista u istoriji?", napisao je španski golman na društvenoj mreži "X" i pokrenuo niz komentara na tu temu.

Odmah su se javili oni koji smatraju da su Rodžer Federer i Rafael Nadal bolji, pa se tema ubrzo prebacila na Kristijana Ronalda i Lionela Mesija, Majkla Džordana i Lebrona Džejmsa, pomenut je Majkl Felps... Uglavnom, pratioci španskog golmana nabrajali su slavne sportiste iako je realno da mali broj njih može da stane u isti rang sa najboljim srpskim sportistom.

Nekadašnji reprezentativni golman Španije u jednom trenutku bio je među najboljima na svijetu na svojoj poziciji. Karijeru je počeo u dresu Atletiko Madrida, više od decenije branio je za Mančester junajted, a trenutno je član Fiorentine. Za seniorsku selekciju svoje zemlje branio je 45 puta, a ima i još 75 nastupa u mlađim kategorijama.

Sa ekipom Atletiko Madrida osvojio je Ligu Evrope i Superkup Evrope, sa Mančester sitijem ima Premijer ligu, FA kup, dva Liga kupa, tri Komjuniti šilda i Ligu Evrope, dok je sa Španijom bio prvak Evrope u kadetskom uzrastu i dva puta sa mladom reprezentacijom.

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Novak Đoković Tenis David de Hea

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