Novak Đoković na jednu pobjedu od Top 10: Kad su ga svi otpisali krenuo je po Federerov rekord

Samo jedna pobjeda dijeli Novaka Đokovića od povratka među 10 najboljih na svijetu, a samim tim i od koraka bliže rušenju rekorda Rodžera Federera.

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković savladao je dvostrukog grend slem šampiona Sašu Zvereva u četvrtfinalu turnira u Pekingu i svoj impresivan niz nepobjedivosti na ovom turniru produžio i kada su ga mnogi otpisali. Pobjeda u četvrtfinalu turnira u glavnom gradu Kine mogla bi da bude veoma značajna za Đokovića jer je sada na korak od povratka među deset najboljih na planeti.

Na virtuelnoj ATP rang listi, Novak Đoković je pobjedom protiv Zvereva stigao do 3.180 bodova, što je tek 95 manje od francuskog tenisera Artura Fisa koji je trenutno na 10. poziciji. Pošto je Fis ispao u Tokiju on neće moći da osvoji dodatne bodove ove nedjelje - dok kod Novaka to nije slučaj. Ako pobijedi Zvereva, Đoković će imati 3.310 bodova, a ukoliko u Pekingu osvoji titulu zaustaviće se na 3.480 bodova.

Osvajanjem trofeja u Pekingu Novak Đoković bi skočio barem na devetu poziciju jer bi u tom slučaju prestigao i Frensisa Tijafoa. Mogao bi i do osmog mjesta, ukoliko bi Aleks de Minor na istom turniru u Kini izgubio polufinalni meč od Huberta Hurkača. To su ipak malo komplikovanije operacije i u ovom trenutku se ne treba baviti tim detaljima - jasno je da pobjeda protiv Medvedeva donosi Đokoviću povratak među 10 najboljih igrača.

Tokom karijere koja je najveća u istoriji tenisa, Novak Đoković je čak 959 nedjelja proveo na nekoj od prvih deset pozicija na svijetu. Po tom parametru samo je Rodžer Federer bolji od njega, jer je među 10 najboljih na planeti bio 968 nedjelja - i čini se da je taj rekord dostupan Đokoviću u narednom periodu. Recimo, osvajanje dovoljno bodova da "prezimi" u Top 10 poguralo bi srpskog tenisera na prvo mjesto u ovoj kategoriji.

Đoković je već sada rekorder po broju nedjelja (428) na prvoj poziciji ATP liste, po broju nedjelja na prve dvije (599), prve tri (764) prve četiri (829) i prvih pet (873) pozicija na svijetu. Nadamo se da će uskoro pasti i rekord po broju nedjelja među prvih 10 na planeti, a ne bi bilo iznenađenje ni da se Novak Đoković "uozbilji" i pokuša da stigne do 1.000 nedjelja među deset najboljih.

Kao što smo već rekli, za sada je najbitnije da Novak Đoković savlada Danila Medvedeva i obezbijedi sebi povratak među deset najboljih. Nakon toga slijedi turnir u Šangaju, za koji nije poznato da li će ga Novak Đoković igrati - ali bi ukoliko se pojavi imao priliku da sebi dodatno popravi plasman i bolje se pozicionira.

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