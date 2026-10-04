Novak Đoković: "Pobijedio sam najboljeg na svijetu, šta mislite kako sam?"

Srpski teniser Novak Đoković hvalio je Sašu Zvereva koga je proglasio za najboljeg na svijetu u ovom trenutku. Nole ga je pobijedio 2:1 i izborio polufinale Pekinga.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da je partija protiv Saše Zvereva - koga je pobijedio u četvrtfinalu Pekinga 2:1 - jedan od dva najbolja meča koje je odigrao u 2026. godini, istakavši da uz to dodaje i onu senzacionalnu pobjedu protiv Janika Sinera u polufinalu Australijan opena (3:2).

"Očigledno sam veoma srećan što sam pobijedio vjerovatno najboljeg igrača na svijetu u ovom trenutku", rekao je Đoković poslije preokreta u Kini gdje je želio u prvi plan da istakne svog rivala, za koga kaže da je sada bolji i od Sinera i Alkaraza.

"Saša Zverev igra nevjerovatno u kontinuitetu, naročito tokom posljednjih nekoliko mjeseci, a osvojio je i US Open. Oduvijek je bio vrhunski igrač... Sa samopouzdanjem koje ima, snažnim servisom, veoma je teško igrati protiv njega, jer vrši veliki pritisak na vaše servis-gemove kada tako konstantno, precizno i snažno servira".

Za čim žali Novak Đoković?

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Dosta se potrošio Đoković protiv Zvereva i neće mu biti lako protiv Danila Medvedeva, s kojim se u ponedjeljak od 13 časova bori za mjesto u finalu, tako da žali što nema još vremena za odmor.

"Volio bih da sam imao još jedan slobodan dan kako bih zaista mogao da uživam u vremenu i pobjedi, ali nema vremena. Već razmišljam o tome šta treba da uradim kako bih se oporavio i dobro naspavao. Znam da će i večeras biti kasno i da se sutra vraćam na teren. Sada je tako - morate da igrate svakog dana. Ali dobro", rekao je Đoković.

Kako se osjeća Đoković?

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

"Prije nekoliko dana sam se fizički osjećao veoma dobro, kao što se osjećam i večeras. Mečevi su mi se završavali kasno, a oba moja posljednja meča trajala su skoro po tri sata. Ali osjećam se dobro. Iskreno, za mene ne može biti boljih vijesti od toga, jer veći dio godine nije bilo tako. Zato sada samo razmišljam o sutrašnjem meču i sutrašnjem protivniku. Večerašnja pobjeda je nevjerovatna, ali turnir još nije završen", rekao je Đoković koji ima 10-5 protiv Medvedeva.

"Čeka me još jedan izuzetno težak protivnik koji je u velikoj formi - Medvedev. Veoma dobro poznajem njegovu igru. Osvojio je turnir prošle nedjelje. Prijaju mu ovakvi uslovi u Kini. To nije nikakvo iznenađenje. Moraću da pružim još jednu sjajnu partiju ako želim da imam šansu da pobijedim".

"Samo da budem svjež"

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

I sam zna Đoković da će dosta zavisiti od toga kako se bude osjećao kada u 40. godini bude probao da napadne novo finale, na dvije pobjede je od 102. titule.

"Veoma sam zadovoljan sobom i ponosan na trud koji sam do sada uložio. Kao što sam rekao, generalno se osjećam veoma dobro. Naravno, kada igrate ovako dobro, samopouzdanje raste, onda nekako zaboravite na sve probleme i izazove i samo nastavljate dalje. Nadam se da ću uspjeti da održim ovaj nivo iz dana u dan. I dalje moram sutra uveče da izađem na teren svjež, odnosno što je moguće svježiji", zaključio je Đoković koga bi u potencijalnom finalu čekali Hurkač ili De Minor.

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