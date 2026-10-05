Novaku Đokoviću se nije svidjelo šta novinari pričaju i pišu o Saši Zverevu pa je tako stao u njegovu odbranu poslije velike pobjede u Pekingu.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković je u četvrtfinalu Pekinga pokazao cijelom svijetu zašto nije za penziju, pobijedivši drugog tenisera svijeta Sašu Zvereva poslije preokreta - 4:6, 6:4, 6:4. Po završetku meča je na konferenciji za medije odgovarao na pitanja i nije mu se svidjelo šta novinari pričaju o njegovom rivalu i prijatelju.

"Stanite, molim vas da pokušate da razumijete Sašu", izgovorio je Đoković i prekinuo pitanje.

Vidi opis Novak Đoković pred svima branio Sašu Zvereva: "Stanite, ne razumijete šta se dešava" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Onda je pred svima stao u odbranu njemačkog tenisera koji je ove sezone osvojio dva grend slema, prvo Rolan Garos, pa onda US open. Doduše, na tom putu nije igrao ni protiv jednog od igrača iz samog vrha.

"Saša je dao sve što je mogao u ovom meču. Čak i kada nije bio na 100 odsto. Ostao je na terenu i borio se za svaki poen. Za svoje navijače, za svoje zavještanje. Nadam se da ljudi razumiju sa kakvim očekivanjima se nosi i kakav teret ima na svojim ramenima", poručio je Đoković.

"Novak? Kao prije pet godina"

Vidi opis Novak Đoković pred svima branio Sašu Zvereva: "Stanite, ne razumijete šta se dešava" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Pohvalno je o srpskom asu pričao i Saša Zverev koji je oduševljen nivoom igre koji je vidio.

"Rekao bih da je Đoković odigrao jedan od najboljih mečeva ove godine. Nivo je bio baš visok, odigrao je na svom najboljem nivou. Igra sa osnovne linije bila je praktično ista kao prije pet godina, skoro da nije grešio. Ravni udarci, duboko u teren. Vjerovatno najbolji meč uz polufinale u Melburnu protiv Sinera. Drugačiji nivo u odnosu na ono što je prikazivao posljednja dva mjeseca", kazao je Zverev.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:11 Novak Đoković tražio medicinski tajm-aut u Pekingu Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)