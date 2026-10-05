Danil Medvedev: "Ispričaću vam šta je Novak Đoković uradio za mene, to se jednom doživi"

Ruski teniser Danil Medvedev je u svjetlu kritika na račun Novaka Đokovića ispričao jednu anegdotu sa njim. Istakao je da ga je isto tretirao i kada je bio 400. na svijetu, kao i kada su postali najveći rivali.

Izvor: Montassar Yazidi / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković danas od 13 časova igraće za finale turnira u Pekingu protiv Danila Medvedeva, jednog od svojih najvećih rivala i prijatelja u svijetu tenisa. Biće ovo njihov prvi duel poslije tri godine i "onog" finala US Opena 2023. godine koje je pripalo Đokoviću, što je ujedno i njegov posljednji grend slem trofej, tako da se navijači unaprijed raduju jer ne samo da nas čeka dobar tenis, nego sigurno i vrhunska zabava.

Novak Đoković i Danil Medvedev važe za vjerovatno najpozitivnije i najzabavnije tenisere na ATP turu, tako da smo već u uvodu meča imali prozivku Rusa koji je Srbina nazvao "starim, ali ludim". Naravno, nije mislio ništa loše, ne zaboravlja kako mu je Đoković pomogao kada je bio mlađi.

Kako je Đoković oduševio Medvedeva?

Pogledajte 01:16 Danil Medvedev o Novaku Đokoviću Izvor: Youtube/Australian open Izvor: Youtube/Australian open

Tokom Australijan opena 2024. godine Danil Medvedev je ispričao da mu je Đoković predložio da putuje sa njim privatnim avionom, kako bi mu uštedio vrijeme: "Trenirali smo sa Novakom i on mi je rekao da Dejvis kup počinje za nekoliko dana. Pitao me je kada putujem, a ja sam rekao u subotu. Predložio mi je: 'Hoćeš da ideš sa mnom mojim avionom?'“, rekao je Rus koji je isprva oklijevao, pošto je po prirodi stidljiv i rekao je "ne", pošto mu je Savez kupio kartu.

"Stalno sam razmišljao: 'Možda je trebalo da kažem da.' Kada se trening završio, pitao sam ga: 'Mogu li stvarno da idem sa tobom?' On je rekao: 'Da!' Tako sam prihvatio".

"Ljudi to ne znaju o Novaku"

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Želio je Danil Medvedev da pokaže ljudim da mnogi griješe kada kritikuju Đokovića, pošto mnoge dobre stvari koje radi krije od javnosti. I to prođe ispod radara, dok ga kritikuju mediji sa Zapada.

"To je nešto što ljudi ponekad ne znaju o Novaku... Na terenu može da bude veoma težak protivnik, ali od kada sam ga upoznao kao 400. igrača svijeta pa sve do danas, kada sam bio broj jedan i njegov direktni rival, prema meni se ponaša potpuno isto. Van terena se ništa nije promijenilo i to mnogo govori o tome koliko je on sjajna osoba", naglasio je Medvedev u svom obraćanju.

Kakav skor ima Đoković protiv Medvedeva?

Vidi opis Danil Medvedev: "Ispričaću vam šta je Novak Đoković uradio za mene, to se jednom doživi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Vjerovali ili ne, Novak Đoković i Danil Medvedev nisu igrali jedan protiv drugog pune tri godine. Još od onog finala US Opena iz 2023. godine, koje je dobio Đoković 3:0, kada je osvojio 24. grend slem, nismo gledali niti jedan njihov duel. Do sada su inače odigrali 15 mečeva i deset je pripalo Đokoviću. Posljednji koji je dobio Medvedev je takođe iz 2023. godine, kada je bio bolji u polufinalu Dubaija (2:0), a prije toga još 2021. godine u finalu US Opena.

Inače, Đoković je oborio rekord Rafaela Nadala i ima 32:0 u Pekingu, odnosno dvije pobjede ga dijele od titule i izjednačavanja rezultata Monike Seleš koja ima nevjerovatnih 34:0 na Australijan openu. Da bi stigao njen rezultat, biće mu potrebno da dobije i Medvedeva, pa onda De Minora ili Hurkača u finalu.

Ujedno, to bi mu bila peta titula koju je osvojio u Pekingu, mjestu gdje je neporažen i to zaista zvuči nevjerovatno zastrašujuće.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:11 Novak Đoković tražio medicinski tajm-aut u Pekingu Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)