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Novak Đoković: "U šoku sam, meni su isto uradili u Americi"

Novak Đoković: "U šoku sam, meni su isto uradili u Americi"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je poslije šokantnog kraja meča podsjetio da su tako i njega diskvalifikovali sa US opena.

Novak Đoković o diskvalifikaciji Danila Medvedeva Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković upisao je 33. pobjedu u Pekingu pošto je prošao u finale. Danil Medvedev je diskvalifikovan na samom kraju, pri rezultatu 7:5, 5:3 je Srbin servirao za meč i tada se dogodila neprijatna situacija. Rus je pogodio navijača lopticom u glavu i diskvalifikovan je. Tako će srpski igrač za titulu igrati protiv Aleksa de Minora.

"Malo sam šokiran kako se meč završio. Žao mi je Danila i osobe koju je pogodio. Nisam vidio šta se dogodilo, nadam se da je dobro. Okrenuo sam se u tom momentu nisam vidio", rekao je Đoković u izjavi poslije meča.

Podsjetio je da su njemu Amerikanci isto uradili prije šest godina kada je pogodio linijskog sudiju na US openu.

"Zbog slične stvari su mene diskvalifikovali sa US opena prije šest godina. Siguran sam da nije želio da uradi to i da nije bilo namjere. Desilo se slučajno. Žao mi je publike što se meč završio ovako. Bio sam blizu pobjede. Velika borba, fizički najteža na turniru. Duge razmjene, odlični poeni", dodao je Đoković.

Zbog ovoga je Medvedev diskvalifikovan

Medvedev je završio meč prije vremena. Nije uspio da iskontroliše bijes zbog izgubljenog poena i lopticom je u glavu pogodio navijača koji je sjedio iza njega. Pogledajte šta se dogodilo:

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Danil Medvedev

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