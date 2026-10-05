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Đoković može na Završni masters: Sve se otvara poslije kazne za Medvedeva

Đoković može na Završni masters: Sve se otvara poslije kazne za Medvedeva

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Danil Medvedev će zbog diskvalifikacije da izgubi sve poene i zaradu iz Pekinga što dodatno otvara vrata Novaku Đokoviću za Završni masters.

Novak Đoković može na Završni masters Izvor: JESSICA LEE/EPA

Novak Đoković je prije nekoliko dana rekao da mu je cilj da igra na Završnom mastersu u Torinu. Sada mu je put ka tome dodatno otvoren. Razlog je diskvalifikacija Danila Medvedeva u Pekingu. Zbog toga što je pogodio navijača lopticom u glavu morao je ranije da završi meč i ne samo to.

Zbog načina na koji se završio duel sa Đokovićem, tačnije zbog diskvalifikacije je izgubio sve poene i zaradu sa turnira. To je vijest koja odgovara srpskom teniseru u trci za turnir na kom učestvuje najboljih osam tenisera u sezoni.

Medvedev trenutno drži to osmo mjesto i zbog izgubljenih poena ima 3.060 poena. Trenutno je deveti Aleks de Minor sa 2.690, dok je Đoković 10. sa 2.670. Njih dvojica se sastaju u finalu u utorak od 13 časova. Ukoliko ga Srbin pobijedi, prestići će ga i na toj listi. Titulom bi došao na 2.830 poena i približio se i Medvedevu, ali i ostalima.

Kakvo je stanje na toj tabeli?

Za turnir su se kvalifikovali Janik Siner, Saša Zverev i Karlos Alkaraz koji su osvojili bar jedan grend slem u sezoni. Blizu kvalifikacije je i Ben Šelton koji ima 4.480 poena. Doduše, treba uzeti u obzir da Italijan ne igra već neko vrijeme i da je pitanje da li će igrati na Završnom mastersu zbog problema sa koljenom.

Peti je trenutno Flavio Koboli sa 3.540 bodova, Frensis Tijafo ima 3.380, a Artur Fis 3.285. Sada dosta zavisi od Đokovića. Prvo od toga da li će igrati u Šangaju, pošto je već saznao žrijeb za Masters turnir. Tamo bi mogao da skupi još bodova, a rekao je da će igrati na Mastersu u Parizu. Dobri rezultati na ta dva turnira bi mu omogućili učešće u Torinu.

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Novak Đoković Tenis

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