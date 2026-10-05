Danil Medvedev se odmah izvinio navijaču koga je pogodio lopticom i istakao je da nije to uradio namjerno. Istakao je da želi da mu lično kaže koliko mu je žao.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Danil Medvedev je bio na gem od poraza od Novaka Đokovića u polufinalu turnira u Pekingu, a onda je izbačen. Nakon kraja jednog poena udario je lopticu i poslao je pravo u gledalište, a nakon što je pogodio navijača meč je završen i on je završio takmičenje pri rezultatu 7:5, 5:3 za Novaka.

Novak je bio na tri poena od pobjede i jasno je da bi pobijedio, a ovo je bio samo jedan u nizu skandala Danila Medvedeva. Navijač je ispraćen sa stadiona da mu se pruži pomoć, a Rus mu se odmah izvinio.

"Užasno mi je žao zbog navijača, prvo to da kažem. Pokušavam da ga kontaktiram, ako on to želi. Nadam se da ću uspjeti da mu se lično izvinim i da vidim kako se osjeća. Naravno da je bilo slučajno, ali može da se vidi da nisam udario lopticu iz bijesa. Zapravo ja radim mnogo toga lošeg, ali da udaram lopticu iz bijesa, to nije moj manir", rekao je poslije meča Danil Medvedev.

Šta se desilo?

Vidi opis Danil Medvedev: "Nađite navijača koga sam pogodio, hoću lično nešto da mu kažem" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Objasnio je bivši broj 1 na ATP listi da je slučajno lopticu udario pravo u navijača i da inače nema običaj da to radi. Takođe je istakao da ništa nije uradio iz bijesa.

"Loptica se odbila nazad do mene, pa sam probao da je udarim gdje god, samo da ne izađe sa terena. Kada sam vidio šta se desilo osjećao sam se užasno jer nikada nisam bio ni blizu u takvoj situaciji. Tako da je to najbitnija stvar. Nadam se da je on u redu jer nikad ne znate sa ovakvim stvarima šta će se desiti. Užasno sam se osjećao jer opet ponavljam to nije nešto što inače radim. Nisam htio da udarim... Mislim možete da vidite da apsolutno nema bijesa u tom momentu. Nije u pitanju frustracija i nisam jako udario lopticu. Da, udario sam ga i osjećam se užasno, opet kažem da se nadam da je on u redu. To je najbitnije. Što se ostalog tiče idemo dalje. Sada mi je bitno samo kako je on. Nadam se da ću ga vidjeti i da ću mu se izviniti", rekao je on.

O Novaku sve najljepše

Vidi opis Danil Medvedev: "Nađite navijača koga sam pogodio, hoću lično nešto da mu kažem" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Inače Danil Medvedev uvijek ističe da je Novak najveći ikada i hvali ga, a sada je rekao da se osjećao kao da igra protiv Srbina u najboljim danima karijere.

"Bio je ovo jako težak meč za mene. On je igrao nevjerovatno dobro. Osjećao sam kao da je igrao kao u najboljim danima. Kada sam imao neke prilike, nisam ih iskoristio. Da, igrao je nevjerovatno tako da mislim da ima šanse u finalu", rekao je on.

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