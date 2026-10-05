logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igokea dočekuje Bilbao, Stefanović iskren: Ovo je za mene i igrače najveći izazov u karijeri!

Igokea dočekuje Bilbao, Stefanović iskren: Ovo je za mene i igrače najveći izazov u karijeri!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Trener Igokee Nenad Stefanović podsjetio da je Bilbao dvostruki osvajač FIBA Evropa kupa.

Igokea Bilbao najava Nenad Stefanović Izvor: Facebook/KK Igokea

Košarkaši Igokee u utorak od 20 čaasova počeće takmičenje duelom protiv Bilbaa u Laktašima.

Trener Aleksandrovčana Nenad Stefanović podsjetio je da se radi o dvostrukom osvajaču FIBA Evropa kupa ali je istakao da vjeruje da njegova ekipa može do pobjede.

"Očekuje nas duel sa ekipom Bilbaa, jedan tim sa neverovatnom tradicijom i istorijom. Dvostruki uzastopni osvajač FIBA Evropa kupa. Ono što krasi sve te klubove je naravno autoritet na klupi. Jako dobro i poznato ime svima u Evropi je Haume Ponsarnau. Pun roster, 11 stranaca, tako da ne znamo uopšte u kakvom sastavu će biti na terenu. Ono što bih napomenuo je to da je ulaz slobodan i pozivam sve ljude da dođu i da podrže momke. Za mene i za ove igrače, za nas 90 odsto biće ovo najveći izazov u našim dosadašnjim karijerama. Verujem da uz dobru partiju i energiju, možemo da iskoristimo njihove nedostatke kojih nema mnogo i da probamo zajedno da dođemo do prve pobede u novoj sezoni FIBA Lige šampiona", rekao je Nenad Stefanović.

U Grupi G pored Igokee i Bilbaa još su Alba Berlin i Slavija Prag.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nenad Stefanović KK Igokea FIBA Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC