Igokea dočekuje Bilbao, Stefanović iskren: Ovo je za mene i igrače najveći izazov u karijeri!

Trener Igokee Nenad Stefanović podsjetio da je Bilbao dvostruki osvajač FIBA Evropa kupa.

Izvor: Facebook/KK Igokea

Košarkaši Igokee u utorak od 20 čaasova počeće takmičenje duelom protiv Bilbaa u Laktašima.

Trener Aleksandrovčana Nenad Stefanović podsjetio je da se radi o dvostrukom osvajaču FIBA Evropa kupa ali je istakao da vjeruje da njegova ekipa može do pobjede.

"Očekuje nas duel sa ekipom Bilbaa, jedan tim sa neverovatnom tradicijom i istorijom. Dvostruki uzastopni osvajač FIBA Evropa kupa. Ono što krasi sve te klubove je naravno autoritet na klupi. Jako dobro i poznato ime svima u Evropi je Haume Ponsarnau. Pun roster, 11 stranaca, tako da ne znamo uopšte u kakvom sastavu će biti na terenu. Ono što bih napomenuo je to da je ulaz slobodan i pozivam sve ljude da dođu i da podrže momke. Za mene i za ove igrače, za nas 90 odsto biće ovo najveći izazov u našim dosadašnjim karijerama. Verujem da uz dobru partiju i energiju, možemo da iskoristimo njihove nedostatke kojih nema mnogo i da probamo zajedno da dođemo do prve pobede u novoj sezoni FIBA Lige šampiona", rekao je Nenad Stefanović.

U Grupi G pored Igokee i Bilbaa još su Alba Berlin i Slavija Prag.