Prema pravilniku ATP-ja, jasno je šta može biti predmet najstrože kazne, odnosno diskvalifikacije.

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Ruski teniser Danil Medvedev diskvalifikovan je tokom polufinalnog duela sa Novakom Đokovićem u Pekingu, pošto je lopticom pogodio navijača u glavu. U ovom slučaju pravila su jasna i nije bilo prostora za bilo kakvo slobodno tumačenje. Ista situacija se dogodila i Novaku 2020. godine na US Openu, mada je utisak da je udarac Rusa bio dosta jači i ozbiljnije je povrijedio navijača na tribinama.

U Đokovićevom slučaju je pogođen linijski sudija koji je bio na terenu, pa je samim tim udarac bio dosta slabiji. Rus je vidno isfrustriran raspalio po loptici koja je letjela van okvira terena, ali nije ni slutio gdje će ona završiti.

Navijaču na tribinama je trebalo vremena da dođe sebi i na kraju je ispraćen sa stadiona u pratnji doktora.

Šta kažu pravila?

Izvor: Eurosport/Printscreen

"Igrači ne smiju nasilno, opasno niti u bijesu udarati, šutirati ili bacati tenisku lopticu dok se nalaze u krugu turnira, osim u okviru opravdane igre za osvajanje poena tokom meča (uključujući i zagrijavanje).

U svrhu primjene ovog pravila, zloupotreba loptica definiše se kao namjerno ili nepromišljeno izbacivanje loptice van ograđenog prostora terena, opasno ili nepromišljeno udaranje loptice unutar terena, ili udaranje loptice uz zanemarivanje posljedica", stoji u pravilniku ATP.

Šta je rekao Đoković?

Vidi opis Da li je Danil Medvedev prestrogo kažnjen? Pravila su jasna, morao je da bude izbačen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Srpski as jako dobro zna kako se osjećao Danil kada je shvatio šta je uradio i žao mu je što je sjajni duel okončan na ovakav način. Novaka je dijelilo nekoliko poena do pobjede i plasmana u finale, ali je nešto ranije napustio teren.

"Iskreno, ovo je pomalo šokantno. Nadam se da ta osoba nije teže povrijeđena Žao mi je i Danila. Znam tačno kako se osjeća kada je diskvalifikovan u velikom meču. Siguran sam da Danil nije namerno želio da ovo uradi."