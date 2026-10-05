Tomislav Tomović i Aleksej Pokuševski stižu u Železnik: FMP poslije Zvezde dočekuje bivšeg evroligaša

Tomislav Tomović i Aleksej Pokuševski će sa timom Lokomotive stići u Železnik da odigraju meč sa FMP-om u Winline basket kupu.

Izvor: Radule Perisic/ATAIMAGES/MN Press

Ponovo se igra "Winline Basket cup" takmičenje u kome ruski timovi igraju sa srpskim ekipama. Nakon prvog meča u kome je Parma razbila CSKA 86:62 sastaće se u srijedu FMP sa Lokomotivom Kubanj iz Krasnodara.

U Železniku će se od 19:30 u srijedu sastati ekipa koju sa klupe vodi Tomislav Tomović, a u sastavu je Aleksej Pokuševski. Istog dana igraće Igokea na svom terenu sa Parmom iz Perma, a zatim ćemo čekati do 25. oktobra na naredne utakmice.

FMP ovaj meč dočekuje u sjajnom raspoloženju nakon što je ekipa Saše Nikitovića uspjela da pobijedi Crvenu zvezdu na startu ABA lige. U "Winline Basket kupu" će imati prilike da se sastanu sa Zenitom, Parmom iz Perma, Uniksom, CSKA iz Moskve i Uralmašom.

Prethodni šampioni CSKA

Prethodna sezona završila se spektakularnim F4 u Sankt Peterburgu. CSKA je uspio da osvoji trofej pobjedom nad Zenitom nakon preokreta 73:62, a Luka Mitrović je tada osvojio svoj 14. trofej u karijeri.

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