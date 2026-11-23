Nikola Jokić proglašen je za igrača nedjelje NBA lige u Zapadnoj konferenciji, poslije niza impresivnih partija.

Izvor: Wes Hale / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić proglašen je za igrača nedjelje Zapadne konferencije NBA lige. Nikola je čak 21 put dobio ovo priznanje, a sada ga je zaslužio zato što je prosječno ubacivao po 28,8 poena u dresu Nagetsa u mečevima protiv Finiksa (28 p), Bostona (24), Hjustona (26) i prošle noći protiv Čikaga (37).

Jokićev tim je prošle nedjelje ostvario tri pobjede i jedan poraz, pa je sada 6. najuspješniji tim Zapadne konferencije, sa skorom 10-5. Trenutno daleko ispred Denvera je lider Zapada, Los Anđeles Lejkers, sa skorom 14-3 i predvođen maestralnim Lukom Dončićem.

Nikola ove sezone prosječno postiže 25,1 poen i 11. je strijelac lige, dok je veoma blizu tripl-dabl prosjeka sa 10,9 skokova po utakmici i 9,2 asistencije. Uz to, Srbin ubacuje 53,5 odsto šuteva iz igre, što ga čini 22. najpreciznijim strijelcem u najjačoj ligi na svijetu.

"Gdje mi je trofej? Kod ekonoma"

Izvor: Jayden Mack / Getty images / Profimedia

Poznato je da Jokić ne mari previše za svoje košarkaške individualne nagrade, pa je tako jednom prilikom priznao da ne zna gdje su mu tri priznanja za MVP-a NBA lige. "Zaista ne znam. Ostavio sam ga u Sparkijevoj sobi (kod klupskog ekonoma) i više nije tamo. Tako da ne znam. Nadam se da će nekako završiti u mojoj kući", rekao je Nikola kroz osmijeh 2023. godine.

Jokićev tim će ove nedjelje igrati tri utakmice - protiv Dalasa kod kuće u srijedu od 4 ujutru, protiv Jute u gostima u subotu 28. novembra od 3.30 i protiv Toronta u gostima u ponoć između nedjelje i ponedjeljka, 30. novembra.