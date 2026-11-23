Jovana Risović, legendarna rukometašica, oprostila se od reprezentacije nakon 14 godina ponosa i emocija. Njena emotivna poruka dirnula je mnoge.

Izvor: MN PRESS

Legendarna srpska rukometašica Jovana Risović oprostila se od reprezentacije poslije skoro decenije i po. Učinila je to emotivnom objavom na društvenim mrežama.

"Četrnaest godina ponosa, emocija, odricanja, borbe, suza, osmijeha, pobjeda i poraza. Četrnaest godina tokom kojih sam imala čast da nosim dres koji za mene nikada nije bio samo dres, već simbol ljubavi, pripadnosti i ponosa. Bilo je mnogo trenutaka koje ću zauvijek nositi u srcu.

Hvala svim saigračicama, selektorima, stručnom štabu, ljudima koji su bili uz mene, vjerovali u mene, podržavali me i dijelili sa mnom ove posebne godine. Veliko hvala mojim prijateljima i porodici. Nije lako oprostiti se od nečega što je toliko dugo bilo dio tebe. Ali odlazim sa srcem punim zahvalnosti, ponosa i ljubavi. Srbijo, hvala Ti na svemu!", napisala je Jovana na društvenoj mreži Instagram.

Legendarna srpska rukometašica Jovana Risović osvojila je sa Srbijom nezaboravno svjetsko srebro na Svjetskom prvenstvu u Beogradu 2013, a iste godine i zlato na Mediteranskim igrama u Mersinu. Takođe, 2015. je osvojila bronzu sa nacionalnim timom na Univerzijadi u Gvangdžuu u Južnoj Koreji.