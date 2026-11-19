Ženska rukometna reprezentacija Srbije počela je pripreme za Evropsko prvenstvo koje se održava od 3. do 20. decembra.

Izvor: MN PRESS

Ženska rukometna reprezentacija Srbije počela je danas u Kovilovu pripreme za predstojeće Evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Izabranice selektorke Sandre Kolaković boraviće i trenirati u Kovilovu do 25. novembra, nakon čega će otputovati u Šafhauzen, gdje ih očekuju dvije kontrolne utakmice protiv reprezentacije Švajcarske.

"IHF nedjelja je produžena, to je velika stvar za nas, jer imamo mogućnost da treniramo pet dana više. To je dio koji me posebno raduje, s obzirom na to da postoji mnogo stvari na kojima treba da radimo. Ono što nas pomalo zabrinjava jeste povreda Jovane Skrobić, naše kapitenke, jedne od dvije igračice koje nastupaju u Ligi šampiona i jedne od nosilaca naše igre. Prošle nedjelje osjetila je bol u zadnjoj loži. Iako je odigrala utakmicu za svoj klub, po njenom kretanju moglo se vidjeti da je riječ o povredi koja neće biti brzo sanirana", izjavila je Kolaković, prenio je Srpski rukometni savez.

Vidi opis Problemi za rukometašice Srbije pred Evropsko prvenstvo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nastavila je da priča o problemima sa povredama.

"Ukoliko bi oporavak trajao sedam do deset dana, to bi za nas bilo veoma dobro, kako bismo mogli kvalitetno da treniramo. Umjesto Jovane, ekipi se priključuje i treniraće Tamara Dušić. Zadesila nas je i povreda Teodore Majkić, pa će umjesto nje biti Milica Otašević. Riječ je o našim mladim snagama koje su kroz juniorsku selekciju pokazale veliki potencijal. Veliko je zadovoljstvo za cijeli stručni štab što imamo priliku da radimo sa njima i što se postepeno priključuju A selekciji", dodala je selektorka Srbije.

"Milica mijenja Tamaru, daćemo sve od sebe"

Zbog bolesti Tamara Mandić neće biti u sastavu ekipe za EP, a umjesto nje biće rukometašica Naise Milica Aćimović.

"Dvije utakmice protiv Švajcarske predstavljaju završnu provjeru pred odlazak na EP. Ostaju taktičke stvari koje treba da riješimo, ali postoje i neke stvari koje ne možemo da uradimo ukoliko nismo zdravi, posebno kada je riječ o Skrobić. U ponedjeljak će nam se priključiti i Jelena Knežević i Leana Milosavljević i tada ćemo biti kompletni. Ono što smo do sada uradili, uradili smo. Sada imamo prostor da obnovimo određene stvari i utvrdimo ono što je naučeno. Ono što nije usvojeno do sada, teško je nadoknaditi u kratkom periodu. Učenje je proces", istakla je Kolaković.

Ona je navela da će igračice Srbije dati sve od sebe na EP.

"Vjerujem u igračice koje su uspjele da usvoje ono što smo radili i koje su fizički spremne. Ne sumnjam u njihovu želju da za reprezentaciju igraju dušom i tijelom. Daćemo sve od sebe i to je to u ovom trenutku. Moram da naglasim da je stvaranje ekipe proces koji nije kratak. Ako želimo da izgradimo nešto kvalitetno, to mora da traje. Moramo da ispravljamo greške, donosimo zaključke o tome šta je dobro, a šta nije, i da postepeno dopunjujemo reprezentaciju igračicama iz potencijala koji imamo. Cilj je da stvorimo jak temelj, jer kada imate dobru osnovu, onda na nju možete da nadograđujete i dodajete", zaključila je Kolaković.

Srbija će na EP igrati u grupi F u Bratislavi protiv selekcija Švedske, Njemačke i Slovačke.

(Mondo)

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