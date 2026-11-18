Radnički iz Kragujevca je pobjedom nad Oradeom uspio da stigne do F8 Lige šampiona.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Radničkog pobijedili su večeras u Kragujevcu ekipu Oradee rezultatom 15:11 (4:3, 4:2, 3:2, 4:4) u utakmici četvrtog kola grupe B Lige šampiona i obezbijedili plasman na završni turnir F8.

Najefikasniji u timu iz Kragujevca bili su Sava Ranđelović i Nikola Jakšić, koji su se po tri puta upisali u listu strijelaca. Kod gostiju, najbolji je bio Fulea Tudor sa četiri gola.

U drugom meču četvrtog kola grupe B vaterpolisti Pro Reka savladali su Brešu 12:7. Radnički je prvi na tabeli grupe B sa 12 bodova, Pro Reko ima devet, Breša tri, dok je Oradea posljednja bez bodova.

Vaterpolisti Radničkog će u narednom, petom kolu gostovati Breši, dok će Oradea dočekati Pro Reko. Radnički i Pro Reko su obezbijedili četvrtfinale, a igraće međusobni meč 15. decembra u Đenovi. Osim ove dvije ekipe još je samo šampion Evrope Barseloneta na F8.

Stevanović i Ranđelović oprezni

Vidi opis Radnički u F8 Lige šampiona: Srpski tim ispred Pro Reka i prvaka Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Trener Uroš Stevanović zadovoljan je pobjedom, ali ističe da pojedini segmenti igre moraju da budu upozorenje za naredne izazove.

"Najvažnije je da smo osvojili tri boda, dok sve ostalo treba da nam posluži kao nauk za nastavak sezone. Ne smijemo sebi da dozvoljavamo padove koji nas do sada nisu krasili, a posebno moramo da povedemo računa o pristupu, motivaciji i energiji. Idemo dalje, već za vikend nas očekuju dvije utakmice Regionalne lige, koje će nam poslužiti kao priprema za „fajnal-for“ Kupa Srbije", rekao je Stevanović.

Sličnog razmišljanja je i Sava Ranđelović, koji naglašava da ekipu očekuje izuzetno zahtjevan period, ali da su misli trenutno usmjerene ka domaćim obavezama.

"Za sada smo maksimalni u Ligi šampiona, ali nas čekaju još dva izuzetno teška gostovanja u Italiji. Ipak, trenutno smo fokusirani najprije na zahtjevno gostovanje u Šapcu, u subotu, a sljedećeg vikenda i na završnicu Kupa Srbije. Pokušaćemo da se što bolje pripremimo i odmorimo, jer je Kup jedan od naših glavnih ciljeva ove sezone – trofej koji nismo osvajali prethodnih godina", istakao je Ranđelović.

(MONDO)

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