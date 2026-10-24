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Radnički može i bez trenera Uroša Stevanovića: Rutinskih 10/10 pred Ligu šampiona

Radnički može i bez trenera Uroša Stevanovića: Rutinskih 10/10 pred Ligu šampiona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Radnički je ostvario rutinsku pobjedu protiv Zemuna rezultatom 22:7, pred važan duel u Ligi šampiona.

Vaterpolo Radnički Zemun 22:7 Izvor: Mladjan Ivanovic / MN Press

U duelu tima sa maksimalnim učinkom i ekipe koja nije upisala nijedan bod u Vaterpolo regionalnoj ligi, kragujevački Radnički je upisao rutinsku pojedu protiv Zemuna, rezultatom 22:7. Šumadinci su tako zaokružili desetu pobjedu u ovoj sezoni pred najvažniji dosadašnji duel, kragujevačku premijeru Lige šampiona, sa Brešom, u utorak, od 20.30 sati.

Kao što je to sada već tradicija u ovakvim duelima, Kragujevčani su nastupili u kombinovanom sastavu. Mlađi igrači Jovan Gudurić, Veljko Šiljković, Nemanja Đorđević, Vukašin Milanović i Jovan Simović zamijenili su u vodi iskusnije, Nikolu Dedovića, Duška Pijetlovića, Andriju Prlainovića, Nikolu Jakšića, Josipa Vrlića i Angelosa Vlahopulosa, dok su umjesto Radoslava Filipovića i Ivana Marcelića, golmanski par činili Radosav Virijević i Veljko Tomić.

Takođe, baš kao u duelu sa Vojvodinom, Uroš Stevanović je trenersku palicu prepustio mladom stručnjaku Filipu Batiniću.

Što se tiče utakmice, Radnički je već u prvoj četvrtini riješio pitanje pobjednika (7:1), poslije čega je rutinski odradio posao. Najefikasniji bio je Jovan Gudurić sa pet golova, a pratili su ga Jovan Simović i Viktor Rašović sa po tri.

Radnički se sada okreće znatno važnijem duelu sa Brešom, koji bi umnogome mogao da odlučuje u plasmanu u četvrtfinalnu fazu Lige šampiona.

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Tagovi

VK Radnički Kragujevac Vaterpolo

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